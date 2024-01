Fatturato, il Milan sorpassa l’Inter: la classifica dei club più ricchi d’Europa

Ufficiale l’ultima edizione della Football Money League, che mette in ordine le squadre in base ai loro ricavi: il Milan rientra nella top 20.

In queste ore è arrivata una notizia importante per il club rossonero: la Giunta Comunale di San Donato Milanese ha dato il suo ok per quanto concerne il progetto stadio. L’iter è ancora lungo, però questo è un primo passo. Per il Milan costruire l’opera è fondamentale ai fini di avere un fatturato più ricco e di conseguenza poter avere maggior margine di investimento nel calciomercato.

A proposito di ricavi, la 27esima edizione della Football Money League pubblicata dello Sports Business Group di Deloitte ha stilato la classifica dei primi 20 club per introiti. Il riferimento è alla stagione 2022/2023, dove queste squadre messe assieme hanno raggiunto la cifra record di 10,5 miliardi di euro. Un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, arrivato grazie ai maggiori ricavi commerciali e da matchday.

Classifica per ricavi: il Milan nella top 20

A guidare la classifica c’è il Real Madrid con ben 831,4 milioni di euro di fatturato. Sul podio anche Manchester City (826,9) e Paris Saint Germain (801,8). Quarta posizione per il Barcellona, che nell’annata 2022/2023 ha incassato 800,1 milioni e precede il Manchester United (745,8). Seguono Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal.

Nella società della Serie A è in top 10. La prima è la Juventus, undicesima con ricavi per 432,4 milioni. Il Milan è tredicesimo con 385,3 milioni, in grande aumento rispetto ai 257,4 milioni della stagione precedente. Ha scavalcato anche l’Inter, quattordicesima con 378,9. Il Napoli è diciannovesimo a quota 267,7.

Per quanto concerne il Milan, certamente ha avuto grosso impatto la crescita degli introiti commerciali e il cammino in Champions League fino alla semifinale. In generale, San Siro registra sempre tante presenze, quindi anche la vendita dei biglietti va benissimo.

DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE: LA CLASSIFICA