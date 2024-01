Il Milan lo vuole e insiste: accordo possibile per l’estate

Il Milan non toglie gli occhi di dosso dal difensore. Difficile aggiudicarselo in questo gennaio. Previsto un assalto a giugno. I dettagli de La Gazzetta dello Sport.

Il Milan sta facendo una corsa contro il tempo per aggiudicarsi il fatidico innesto per la difesa di Stefano Pioli. È risaputo che la squadra rossonera stia soffrendo di una grande emergenza infortuni nella sua retroguardia. Out da mesi e ancora per un po’ i tre centrali titolari Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Ci vorrà una ventina di giorni o più per rivedere almeno uno di questi in campo.

Il Milan sa che i prossimi impegni saranno decisivi per dare una direzione netta alle proprie ambizioni in campionato, per questo serve completare il reparto di difesa con almeno un altro rinforzo. È tornato Matteo Gabbia dal prestito al Villareal, e sta facendo subito molto bene. Ma appunto serve un altro innesto per dare fiato a Simon Kjaer, il quale è un leader sì ma dalle condizioni fisiche non ottimali.

Ecco che Giorgio Furlani, dopo aver tentato l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino, andato a male, sta adesso sondando con forza altre piste. Kiwior, Chalobah, Brassier, Lenglet, chi potrà essere il nuovo difensore del Milan? Pare che il prescelto sia un altro, ma difficilmente raggiungibile in questo gennaio. Ne parla La Gazzetta dello Sport.

Milan, è lui il difensore del futuro

È il classe 1997 Tosin Adarabioyo ad aver stregato completamente il Milan e la sua dirigenza. In forza al Fulham, ha tante pretendenti addosso in questo mercato invernale. Ma il club inglese si sta mostrando molto riluttante ad una sua cessione a gennaio. Anche se, nelle ultime ore è venuto fuori il forte interesse dello stesso Fulham per Chalobah del Chelsea, proprio per coprire la possibile partenza di Adarabioyo.

La Gazzetta dello Sport insiste però sul fatto che sarà difficile aggiudicarsi il centrale anglo-nigeriano in questi ultimi giorni di mercato. Ma il Milan è convinto del profilo e delle sue caratteristiche, e per questo rimanderebbe comunque il colpo all’estate. Da sottolineare che il contratto di Adarabioyo col Fulham è in scadenza proprio a giugno, dunque per i rossoneri potrebbe trattarsi di un grande affare a parametro zero.

Se non adesso, sarà assalto concreto nei mesi estivi col Milan che pare aver scelto il prossimo innesto per la sua difesa. Tosin è un prodotto puro del vivaio del Manchester City, passato al Fulham nel 2020. A 26 anni avrebbe certamente voglia di lanciarsi in una big.