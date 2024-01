Zirkzee al Milan, Di Marzio spiega tutto: “Ecco chi decide”

L’esperto di mercato ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale del centravanti del Bologna: c’è una clausola importante

Il Milan ha fallito l’opportunità di centrare la quinta vittoria di fila ieri sera, non andando oltre il pari a San Siro contro il Bologna. I rossoneri, fermati sul 2-2 dai felsinei, non sono dunque riusciti ad approfittare del passo falso della Juve.

A mettere i bastoni fra le ruote alla squadra di Stefano Pioli è stato anche un giocatore del quale si parla tanto in orbita rossonera in queste settimane, ovvero Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese della formazione emiliana ha infatti siglato la rete del vantaggio degli ospiti e giocato nel complesso un’altra buona prestazione. Il classe 2001 è salito quindi a 8 reti stagionali e continua ad attirare attenzioni su di sé in chiave mercato.

Lo stesso Pioli ha confermato la grande stima nei confronti di questo giocatore e lo ha fatto sia nella conferenza stampa pre-match che dopo la partita: “Un grande giocatore, lo seguivo già dai tempi del Bayern e poi al Parma. Calciatore fantastico, di fisicità e qualità: ha tutto e al Bologna sta facendo bene”. Si è parlato del fatto che il Milan è avvantaggiato nella trattativa con i rossoblù per via di Saelemaekers, ma la situazione è più complessa.

La clausola del Bayern e la concorrenza dalla Premier

Arrivare al 22enne non sarà proprio facilissimo per il Milan, perché il giocatore non è in totale controllo del Bologna ad oggi. A spiegare tutto nel dettaglio è stato il solito Gianluca Di Marzio.

L’esperto di mercato ha chiarito bene la questione poco prima dell’inizio della partita di ieri a Sky Sport 24, parlando anche della concorrenza sul giocatore: “Ci sono diverse squadre che lo vogliono, anche dall’Inghilterra. La clausola da 40 milioni la può esercitare solo il Bayern. Il Bologna può venderlo al prezzo che vuole a qualsiasi altra squadra e poi il Bayern potrà pareggiare l’offerta. Pertanto l’ultima parola ce l’ha sempre il Bayern“.

Di Marzio, in sostanza, ha fatto capire che servirà il benestare dei bavaresi perché Zirkzee possa accasarsi in qualche altra big. Al momento i campioni di Germania hanno Harry Kane e per il presente non hanno quindi necessità del giovane attaccante. Tuttavia, una società come quella del Bayern difficilmente si lascia scappare definitivamente i pezzi pregiati. Ogni discorso è comunque rimandato alla prossima estate.