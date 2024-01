Demiral-Milan, c’è la risposta dell’Al Ahli: le ultime da Sky

Da Sky Sport aggiornamenti sulla pista Demiral-Milan: non sembrano arrivare delle notizie incoraggianti per il club rossonero.

Non è un segreto il desiderio di Stefano Pioli di avere a disposizione un altro difensore prima della fine del calciomercato invernale. La dirigenza sta lavorando su alcuni nomi in questi giorni e nella lista c’era anche Merih Demiral.

Il centrale turco ha lasciato l’Italia per l’Arabia Saudita la scorsa estate. L’Al Ahli ha versato circa 20 milioni di euro all’Atalanta, mentre lui ha firmato un ricco contratto da 12-13 milioni netti annui. Alla luce dell’investimento fatto dalla squadra saudita, difficile pensare di riuscire ad assicurarsi il giocatore in questo mese di gennaio.

Demiral, niente Milan? Gli aggiornamenti da Sky Sport

Il Milan aveva pensato a un prestito di sei mesi per coprire una necessità nella retroguardia, però Demiral non sembra destinato a fare ritorno in Serie A. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, l’Al Ahli non ha aperto alla cessione del suo difensore e pertanto sembra già tutto sfumato.

La società rossonera ci ha provato e si è parlato di questa possibilità attraverso degli intermediari. Dall’Arabia Saudita non sono arrivati riscontri positivi, quindi è probabile che il Milan debba cambiare obiettivo, salvo sorprese. Sul piano economico l’operazione si presentava già complicatissima, dato che l’Al Ahli avrebbe dovuto coprire una grossa fetta dell’ingaggio.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani hanno anche altre idee, vedremo se prima della fine di questo mercato invernale Pioli verrà accontentato. Alla sua difesa serve un rinforzo e sarebbe un peccato non prendere nessuno, considerando la situazione del reparto. Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu sono fuori per infortunio e dovrebbero rientrare tra febbraio e marzo. A disposizione c’è un Simon Kjaer che non ha più la tenuta fisica degli anni migliori, dunque va gestito. Gli altri sono Gabbia e il giovane Jan-Carlo Simic.