@ML – Ripresa degli allenamenti: le ultime su Bennacer

Arrivano aggiornamenti da Milanello in vista della prossima partita dei rossoneri: l’algerino ha lavorato a parte in allenamento

Il Milan vuole mettersi subito alle spalle il pareggio interno contro il Bologna a San Siro, che agli occhi dei tifosi rossoneri sono solo due punti persi nella rincorsa al vertice. La squadra di Stefano Pioli è già al lavoro per preparare la prossima partita.

Il Diavolo sarà impegnato sabato alle 18 al Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ci sono novità che riguardano Ismael Bennacer. Il centrocampista aveva rimediato un problema muscolare durante la Coppa d’Africa, che gli aveva impedito di giocare le ultime due partite della fase a girone con la sua Algeria. Le Volpi del Deserto non sono riuscite a superare il turno e quindi il classe 1997 ha fatto ritorno in Italia.

Gli esami a cui si è subito sottoposto non hanno evidenziato nessun problema particolare, ma con il Bologna l’ex Empoli non è stato rischiato. Il programma dello staff è comunque quello di metterlo in sesto già per questa prossima sfida contro i ciociari.

Le ultime su Bennacer

Come appreso dalla nostra redazione, Bennacer oggi ha svolto un lavoro personalizzato in allenamento. Siamo solo a lunedì e nei piani dello staff di Pioli c’è l’idea di farlo tornare ad allenarsi con i compagni nei prossimi giorni, per far sì che il 26enne sia pronto in vista di sabato. L’assenza dell’algerino in mezzo al campo pesa sempre per i rossoneri e la speranza di tutti è quella di riaverlo subito a disposizione.