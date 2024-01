Conte-Milan, annuncio shock in diretta: “È fatta!”

Clamoroso annuncio del giornalista in diretta. Il Milan avrebbe scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. C’è l’accordo tra le parti.

Sono settimane tumultuose per il Milan e per Stefano Pioli. La squadra rossonera continua ad essere parecchio altalenante nei risultati e nelle prestazioni. Lo dice la classifica, dato che il Diavolo è terzo, distante adesso otto punti dall’Inter e sette dalla Juventus. Difficile, al momento, pensare ad una lotta Scudetto per il Milan. E pensare che la formazione di Pioli è stata anche eliminata dalla Champions League e dalla Coppa Italia.

Insomma, non la stagione che ci si aspettava dopo l’ottimo mercato estivo. I fattori che hanno condizionato e continuano a condizionare l’andamento della squadra rossonera sono diversi. Gli infortuni, probabilmente, tra i più pesanti. Inevitabilmente, come accade di consueto, grandi colpe sono state attribuite a Stefano Pioli e alla sua gestione.

Insomma, per molti, e probabilmente anche per il Milan, è arrivato al capolinea il ciclo dell’allenatore emiliano sulla panchina rossonera. Secondo le maggiori fonti, il club è già alla ricerca del nuovo tecnico a cui affidare la gestione della squadra a partire da giugno. E secondo il giornalista, il Milan ha già l’accordo con l’allenatore che dovrà prendere il posto di Pioli.

Milan, addio Pioli: “Ci sono stati tanti incontri serrati”

Nelle ultime settimane si sono rincorsi diversi nomi di allenatori per il post-Pioli. Quelli che più hanno suggestionato i tifosi, e forse anche la dirigenza rossonera, sono Antonio Conte e Thiago Motta. Mentre Roberto De Zerbi ha riscaldato meno l’ambiente ma per una questione prettamente economica. Soprattutto per il primo, l’allenatore salentino ex Juventus e Inter, ci sono state affermazioni forti, secondo le quali il Milan ha ormai scelto lui per sostituire Pioli.

L’ultima enorme conferma è arrivata dal giornalista Luca Momblano, che in diretta a QSVS ha sorpreso tutti con delle dichiarazioni decisive: “Siamo arrivati al dunque, incredibile. Sono il primo a stupirmi perché siamo a fine gennaio e non a fine aprile. Per arrivare a questo punto c’è stato un percorso, repentino e rapido. Ci sono stati più confronti, più incontri serrati e ravvicinati per arrivare alla decisione finale. Conte accetta il Milan”.

Queste le parole di Momblano in risposta a Carlo Pellegatti presente in studio. Dunque, a detta del giornalista, il Milan si è confrontato più e più volte con Antonio Conte, convincendolo ad accettare l’incarico di allenatore a partire da giugno.