@ML – Bennacer, anche oggi allenamento personalizzato: vicino il ritorno in gruppo

Le ultime notizie da Milanello: c’è fiducia sul rientro completo del centrocampista algerino, che a breve dovrebbe essere a disposizione di Pioli.

Il pareggio contro il Bologna ha fatto male, ma il Milan deve reagire e sta preparando il match di sabato a Frosinone. Ovviamente, vietato commettere passi falsi. La vittoria è d’obbligo contro la neopromossa, già sconfitta all’andata a San Siro.

Oggi la squadra si è allenata a Milanello e, stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, Ismael Bennacer ha nuovamente svolto un lavoro personalizzato sul campo. Sembra che domani possa essere il giorno nel quale tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Una buona notizia, a Stefano Pioli fa decisamente comodo il rientro dell’ex Empoli, che ha ormai smaltito il leggero infortunio muscolare accusato con l’Algeria durante la Coppa d’Africa.

Bennacer sta ogni giorno meglio e c’è fiducia di poterlo inserire nella lista dei convocati per Frosinone-Milan. Dopo i controlli fatti al rientro dalla Costa d’Avorio, l’obiettivo era proprio quello di averlo nuovamente a disposizione per la trasferta di questo fine settimana. Dovrebbe andare tutto secondo i piani. Magari sabato l’algerino inizierà dalla panchina, se dovesse essere disponibile, per poi aiutare la squadra a partita in corso.