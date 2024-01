Il Milan fa gruppo, in corso una cena di squadra: tutti presenti

La squadra di Pioli fa gruppo dopo il deludente pareggio contro il Bologna: serata tutti assieme prima della trasferta a Frosinone.

Il Milan ha mancato la quinta vittoria consecutiva nell’ultima giornata di Serie A, però rimane in striscia positiva e sabato ha un’occasione per tornare a vincere. Contro il Frosinone non può permettersi passi falsi, è fondamentale continuare a consolidare la terza posizione in classifica.

Anche se si parla molto del probabile addio di Stefano Pioli a fine stagione e di chi potrebbe sostituirlo, il gruppo è compatto. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, è in corso una cena di squadra in pieno centro a Milano. Tutti presenti.

Sicuramente un bel segnale di coesione da parte del Milan, all’interno del quale regna serenità. Anche se la stagione è un po’ al di sotto delle aspettative, non risultano esserci delle spaccature interne. La cena di stasera ne è una prova. Vedremo se questo clima aiuterà ad affrontare meglio i prossimi impegni. A febbraio in calendario ci sono le partite contro Frosinone, Napoli, Rennes, Monza, Rennes e Atalanta.