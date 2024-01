Milan, un olandese per la difesa: conferma ufficiale

Il procuratore del giovane difensore ha assicurato che i rossoneri conosco bene il suo profilo: la situazione al momento

Le ore alla fine del mercato di gennaio sono sempre di meno e i club si stanno affrettando per chiudere le ultime operazioni, in entrata e in uscita. L’obiettivo è di rinforzarsi al massimo prima del termine della sessione invernale dei trasferimenti ed essere pronti per la seconda parte di stagione.

Il Milan aveva messo in programma l’acquisto di un difensore centrale, come confermato anche qualche settimana fa da mister Stefano Pioli. L’allenatore dei rossoneri, nel corso di una conferenza stampa, aveva assicurato che la società era al lavoro sotto questo punto di vista, anche perché il reparto arretrato è in emergenza ormai da tempo a causa dei tanti infortuni. I nomi circolari sono stati tanti ma fin qui nessun assalto decisivo.

Buongiorno del Torino rappresentava il primo obiettivo, ma ci sono stati diversi altri sondaggi, come ad esempio quello con l’Arsenal per Kiwior. La dirigenza ha riflettuto anche sulla possibilità di aspettare semplicemente il rientro dei vari Tomori, Thiaw e Kalulu, ma non è escluso un intervento last minute sul mercato. Intanto è spuntato fuori un altro nome, quello di Jayden Oosterwolde.

Colpo ornaje: la situazione

Stiamo parlando di un centrale olandese, che al momento milita nelle fila dei turchi del Fenerbahce, e che in questa prima parte di stagione ha convinto con le sue ottime prestazioni.

Il Milan tiene d’occhio anche il suo profilo e a confermarlo è stato proprio il suo agente. Jose Blakborn, procuratore del 21enne, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, confermando: “Contatti col Milan? Sì, ne ho perché assisto tanti giocatori, anche al Milan. Il club rossonero conosce Oosterwolde, sa che lo gestisco”. Allo stesso tempo, l’agente ha anche spiegato che ad oggi il Diavolo non si è fatto avanti per trattare il calciatore: “Ma anche in questo caso, al momento non c’è un interesse specifico vivo del Milan. Non ne stiamo parlando”.

Oosterwolde è già stato in Italia perché ha giocato due anni in Serie B con la maglia del Parma. Il Fenerbahce lo ha prelevato lo scorso gennaio per 6 milioni di euro e quest’anno si è anche guadagnato una maglia da titolare. L’olandese è cresciuto calcisticamente nel Twente e si tratta di un mancino che può giocare anche da terzino sinistro.