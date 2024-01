San Siro ristrutturato, il nuovo progetto incuriosisce l’Inter: la rivelazione

A Milano si cerca di salvare il Giuseppe Meazza: il Milan sembra già deciso ad andare via, invece l’Inter potrebbe ripensarci.

Le ultime mosse del Milan sul tema stadio fanno intendere che ormai è stata fatta una scelta netta: lasciare Milano e costruire a San Donato Milanese. La strada sembra tracciata, anche se davanti c’è un iter che richiederà oltre un anno prima di arrivare a poter mettere la prima pietra.

La Giunta comunale ha pronunciato il suo primo sì, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Squeri è ben predisposta su questo progetto. Una grande opportunità per valorizzare l’area San Francesco, da anni abbandonata a sé stessa. Il club rossonero è pronto a fare un grande investimento che può avere tante ricadute positive anche sul Comune. La sensazione è che alla fine si riuscirà a fare l’accordo di programma che coinvolgerà anche Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano, Ferrovie dello Stato e Parco Agricolo Sud Milano. Un passaggio chiave che richiederà del tempo.

Nuovo San Siro, pronto il piano: Inter interessata?

Se il Milan lavora per costruire un nuovo stadio a San Donato Milanese, invece l’Inter in questi mesi ha fatto delle valutazioni su un’area di Rozzano. Anche i nerazzurri pensano a un loro impianto sportivo fuori da Milano, dove però il sindaco Beppe Sala nutre ancora la speranza di trattenere almeno una delle due squadre. Ma come?

C’è un piano di ristrutturazione da 300 milioni di euro che riguarda an Siro, è stato elaborato dallo studio Arco Associati. Come spiegato dal quotidiano Libero, oggi se ne parlerà a Palazzo Marino durante la commissione consigliare quadrigiunta Rigenerazione Urbana, Mobilità, Sport e Olimpiadi. In tale occasione verranno svelati tutti i dettagli di un progetto studiato appositamente per far cambiare idea ad almeno una tra Milan e Inter. A promuoverlo è stato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale.

Con questo piano ci sarebbe la possibilità di continuare a giocare le partite durante i lavori di ristrutturazione, uno dei nodi che aveva spinto i club a decidere di non giocare più al Giuseppe Meazza in futuro. Arco Associati ha elaborato un progetto che consentirebbe di ridurre i disagi al minimo in occasione dei match e di non perdere troppi posti a sedere (circa 3 mila per lotto).

L’idea è quella di ristrutturare su parti diverse in momenti diversi, dividendo il cantiere in lotti principali e secondari. Ad esempio, i lavori sugli anelli verrebbero suddivisi in sei parti e affrontati uno alla volta. Per ridurre le tempistiche, alcuni manufatti potrebbero essere realizzati all’esterno dello stadio e poi assemblati successivamente. Con questa ristrutturazione si manterrebbe il 95% delle strutture esistenti, con solo il 5% oggetto di interventi.

Nel piano rientra pure la ristrutturazione del campo con elementi tecnologici, che lo renderebbero più adatto ad ospitare sia le partite sia altri eventi, come i concerti. Inoltre, c’è la volontà di ridurre l’inquinamento acustico inserendo una nuova infrastruttura di copertura in aggiunta a quella esistente.

Il progetto di Arco Associati sembra aver incuriosito l’Inter, stando a quanto rivelato da Libero. Vedremo se, dopo aver valutato anche l’ipotesi Rozzano, i nerazzurri decideranno di rimanere in un San Siro ristrutturato. Il sindaco Sala spera di evitare la fuga di almeno uno dei due club.