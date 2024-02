Dal Brasile al Milan: l’ex Sassuolo per la difesa

Al club rossonero è stato suggerito un nuovo nome per rinforzare il reparto arretrato in queste ultime ore: conosce già la Serie A

Mancano ormai solo poche ore alla fine della sessione invernale del mercato e in casa Milan c’è sempre la possibilità di un affare dell’ultim’ora per quanto riguarda il reparto difensivo. Si attende un’occasione per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera cercherà di capire se si presenterà una buona opportunità senza dover fare un investimento pesante sul piano economico, altrimenti deciderà di lasciare tutto così e si attenderanno i rientri degli infortunati. Manca infatti sempre di meno al rientro dei vari Thiaw, Tomori e Kalulu, anche se i tre staranno ancora fuori per qualche settimana. Intanto però è spuntato un nuovo nome nelle ultime ore.

Dopo che il tentativo per Buongiorno del Torino non è andato a buon fine, ai rossoneri sono stati proposti diversi profili per riempire la casella del difensore centrale, e uno di questi è un ex Serie A. Stiamo parlando di Marlon, brasiliano di proprietà degli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che attualmente è in prestito al Fluminense e con i brasiliani ha collezionato 15 presenze nell’ultimo campionato. La notizia è stata riportata da Gianluigi Longari.

Ipotesi prestito per il brasiliano

Marlon è una vecchia conoscenza della Serie A perché ha vestito la maglia del Sassuolo per ben tre anni, dal 2018 al 2021, e anche quella del Monza nella passata stagione. Con i brianzoli aveva fatto registrare 28 apparizioni in campionato e 2 in Coppa Italia.

Il giornalista di Sportitalia spiega che il classe ’95 è stato proposto al Diavolo come soluzione provvisoria, ma prima c’è da risolvere il prestito alla Fluminense. A quel punto con lo Shakhtar Donetsk si potrebbe chiudere con la stessa formula a titolo temporaneo per questi ultimi sei mesi della stagione. Si tratterebbe chiaramente di una soluzione di ripiego, ma Marlon rappresenta un elemento di sicura affidabilità.

Per Stefano Pioli si tratterebbe di un profilo importante che conosce il campionato italiano, visto che ci ha giocato per ben quattro stagioni. C’è da capire se il Milan è interessato a chiudere per il brasiliano e se quindi l’affare può chiudersi nelle prossime ore. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.