Il Milan come l’Ajax: il grande piano di Ibrahimovic per il settore giovanile

L’ex centravanti e attuale dirigente ha una precisa strategia per il settore giovanile dei rossoneri: è già al lavoro per questo

Sono passati quasi due mesi dal ritorno ufficiali di Zlatan Ibrahimovic al Milan, nelle vesti stavolta di dirigenti, e dal comunciato ufficiale del club che lo accoglieva nuovamente in rossonero.

Da quel momento si è parlato tanto del suo nuovo ruolo e le perplessità non sono affatto mancate. Inizialmente l’ex centravanti non era presente a Milanello, dopodiché è rimasto sempre il dubbio sulla sua reale funzione all’interno della società. Adesso qualche dubbio è stato chiarito e la sua figura sembra fare da collante fra squadra e dirigenza, ma l’occhio di riguardo Ibra è e sarà soprattutto sui progressi del settore giovanile.

L’ex campione si focalizzerà sulla crescita dei giovani rossoneri per far sì che il settore giovanile possa rappresentare una risorsa fondamentale per il futuro del club. Come riportato da Tuttosport stamattina, la sua idea sarebbe quello di ricostruire con il Diavolo quello che è il modello Ajax, come lo ha conosciuto lui e come lo conoscono di fatto tutti da tantissimi anni. Un progetto omolto interessante, che il quotidiano ha spiegato nel dettaglio.

I rapporti con il responsabile delle giovanili e con Abate

L’obiettivo dello svedese è quello di riprendere le e di mettere in pratica quanto ha appreso nella sua esperienza ad Amsterdam. Ricordiamo che Zlatan ha militato nelle fila del club olandese dal 2001 al 2004.

I lanceri lo acquistarono direttamente dal Malmo per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, su indicazione dell’osservatore danese John Steele Olsen. All’epoca aveva rappresentato l’acquisto più oneroso della storia dell’Ajax. La rete di scouting del club olandese è famosa in tutto il mondo, così come il lavoro di preparazione delle squadre giovanili sotto ogni punto di vista. Questo è quello che Ibra vorrebbe portare al Milan, e questo spiega la sua costante presenza al Vismara per assistere alle gare delle giovanili.

Insieme a lui c’è infatti, quasi sempre, il nuovo responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, un uomo di grande esperienza nel settore con cui Ibra può collaborare meglio. Tuttosport racconta inoltre anche la forte vicinanza di Ibra con l’attuale tecnico della Primavera Ignazio Abate, a cui è fortemente legato. Senza dimenticare poi che i suoi due figli, Vincent e Maximilian, giocano proprio nelle giovanili dei rossoneri.