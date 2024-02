Milan, il difensore può arrivare dalla Russia: contatti in corso

Nelle ultime ore il club rossonero si è mosso per chiudere un giovane centrale brasiliano: si discute sulla formula

Sono ore movimentate quelle di oggi sul mercato, con i vari club che stanno lavorando in maniera frenetica per chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita prima del gong che chiuderà la sessione di gennaio.

A breve si chiuderanno le porte a tutti i trasferimenti e se ne riparlerà in estate, ma ci sono società che hanno bisogno degli ultimi rinforzi e il Milan è da annoverare tra queste. Al Diavolo serve necessariamente un difensore centrale per via dei tanti infortuni, e ancor di più dopo la cessione in prestito di Marco Pellegrino alla Salernitana. I rossoneri non sono riusciti a chiudere per gli obiettivi principali, tra cui Buongiorno e Kiwior, ma nelle ultime ore possono comunque chiudere un affare.

Sono tanti i profili che nelle ultime ore sono stati proposti a Furlani e Moncada per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli. Si è parlato anche dell’ex Sassuolo e Monza, Marlon, ma c’è anche il nome di un altro brasiliano molto più giovane. Si tratta del classe 2001 Lucas Fasson, centrale che gioca nella Lokomotiv Mosca. Il suo nome è stato fatto da Orazio Accomando sul proprio profilo Twitter.

I rossoneri proveranno a chiudere il colpo

Come ha assicurato il giornalista di DAZN, il club rossonero proverà comunque a chiudere un’operazione entro la fine del mercato per assicurare a mister Pioli un altro difensore. Serve infatti un altro elemento in quel ruolo, in attesa dei rientri di Thiaw, Tomori e Kalulu.

Il giornalista ha spiegato che Fasson è stato proposto nelle scorse ore e che ci sono dei contatti in corso fra i due club. Il Lokomotiv Mosca preferirebbe chiudere con una cessione a titolo definitivo, mentre evidentemente il club di via Aldo Rossi propende per un’altra formula. I rossoneri sono infatti orientati verso un prestito con eventuale riscatto, che è di fatto la strategia su cui puntavano per ogni obiettivo in questa sessione di mercato.

Il ventiduenne è cresciuto calcisticamente al San Paolo ma è definitivamente esploso con la maglia dell’Athletico Paranaense, con una parentesi in Cile nel mezzo. Il Lokomotiv lo ha prelevato un anno e mezzo fa per una cifra intorno ai 3 milioni di euro e il suo contratto scade nel 2026. Vediamo se il Milan riuscirà a chiudere per un difensore nelle prossime ore e se si tratterà proprio del brasiliano.