@ML – Bennacer rientra in gruppo: a disposizione per Frosinone-Milan

Ci sono importanti aggiornamenti da Milanello in vista della prossima sfida dei rossoneri contro il Frosinone: il centrocampista è pronto

Il Milan sta lavorando intensamente da inizio settimana per arrivare al top alla prossima gara e mettersi definitivamente alle spalle il pareggio di San Siro con il Bologna. Ad attendere i rossoneri sabato pomeriggio c’è il Frosinone.

La squadra di Stefano Pioli si allena per preparare il match del Benito Stirpe e la grande novità riguarda Ismael Bennacer. L’algerino aveva accusato un problema muscolare durante la Coppa d’Africa e non aveva potuto giocare la seconda e la terza partita della fase a gironi con la sua Algeria. Le Volpi del Deserto sono state eliminate subito e il classe ’97 ha fatto immediatamente ritorno a Milanello per svolgere dei controlli.

Gli esami strumentali non avevano evidenziato nessun problema particolare e nella giornata di lunedì l’ex Empoli era tornato ad allenarsi svolgendo un lavoro personalizzato. Il programma stabilito dallo staff prevedevo un rientro graduale e tutto è andato per il meglio.

Le ultime su Bennacer

Bennacer infatti è tornato oggi a lavorare regolarmente con il resto del gruppo e sarà tranquillamente a disposizione per la partita contro la formazione gialloblù di Eusebio Di Francesco. L’algerino è in ballotaggio con Yacine Adli per un posto da titolare nel 4-2-3-1 di mister Pioli, al fianco di Reijnders che invece è sicuro del posto. Nei prossimi giorni si capirà se Bennacer partirà dall’inizio o dalla panchina.