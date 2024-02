Doppio no: il Milan ha rifiutato due giocatori!

Nelle ultime ore del mercato invernale i rossoneri hanno deciso di non affondare il colpo per i due giovani profili proposti

Nelle ultime frenetiche ore di mercato sono state tantissime le operazioni chiuse, ma anche quelle saltate sul gong. I club hanno provato a fare quanto possibile per rinforzare le proprie rose, ma dalle ore 20 di ieri non si potrà più procedere alle trattative.

Ora se ne riparla in estate e per la prossima stagione. Alla fine il Milan non ha proceduto a prendere il famoso centrale difensivo che tutti si aspettavano, nonostante negli ultimi giorni i nomi usciti fossero stati molteplici. Numerosi profili sono stati proposti a ridosso della chiusura del mercato, ma il club rossonero, pur valutandoli, non ha dato l’assalto a nessuno. Non c’è quindi stato il colpo last minute del Diavolo.

Nella giornata di ieri si era parlato soprattutto di Marlon Santos, il brasiliano ex Sassuolo e Monza attualmente in prestito alla Fluminense dallo Shakhtar Donetsk, così come di altri giovani profili di prospettiva. Tra questi profili ne sono spuntati due quando il mercato era ormai chiuso, due nomi che sarebbe stati proposti proprio all’ultimo al club di via Aldo Rossi. Stiamo parlando di Charlie Cresswell e di Cenk Özkacar.

I due giovani non hanno intrigato i rossoneri

Parliamo di due elementi suggeriti a Furlani e Moncada proprio allo scadere del tempo, due piste che però il Milan ha deciso di non percorrere. D’altronde, un’operazione fatta proprio al limite tanto per farla avrebbe avuto poco senso. I due nomi li ha svelati Matteo Moretto sul proprio account Twitter.

Cresswell è un classe 2001 inglese di proprietà del Leeds, che a dire il vero non è protagonista in questa stagione in Championship con i Peacocks, dato che ha fatto registrare solamente 6 presenze fra campionato e coppa. Il suo contratto scadeva nel 2027. L’altro profilo, Özkacar, è invece un nazionale turco classe 2000 che milita in Liga nelle fila del Valencia. Anche lui non è un titolare e ha giocato 11 partite in stagione.

Questi due giocatori non hanno acceso le fantasie della società e si è deciso di lasciar perdere. Alla fine Stefano Pioli non avrà il suo rinforzo per il reparto arretrato e dovrà quindi aspettare il rientro dei vari Thiaw, Tomori e Kalulu. Pe rivedere in campo questi tre ci vorranno ancora alcune settimane: il primo a tornare a disposizione sarà il tedesco ex Schalke.