Pioli: “Bennacer è a disposizione. Voci su Conte? Non mi infastidiscono ma…”

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa alle 14.00 Frosinone-Milan, match della 23esima giornata. Tutte le dichiarazioni del mister in diretta.

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato ancora una volta a rialzarsi e a tornare alla vittoria. Brucia ancora forte il solo pareggio ottenuto contro il Bologna a San Siro. 2 punti persi per strada, considerando che il 2-2 dei rossoblu è arrivato allo scadere su calcio di rigore, mentre il Diavolo precedentemente ne aveva sbagliati ben due di tiri dal dischetto. Certe prestazioni ed errori è difficile dimenticarli.

Sabato pomeriggio il Milan avrà l’occasione per riscattarsi, o almeno questa è l’assoluta intenzione a Milanello, dove da giorni si prepara la gara contro il Frosinone. Una trasferta per i rossoneri che non va chiaramente sottovalutata. I ciociari, da neo promossi, stanno dimostrano ottimi spunti in questa stagione, potendo anche contare su buone individualità. E c’è da considerare che la squadra laziale si è ben rinforzata nel recentissimo mercato invernale.

Quanto al Milan, lo sappiamo, ha chiuso gennaio con i due soli acquisti Gabbia (ritorno dal prestito) e Terracciano. Non è arrivato il secondo profilo per la difesa richiesto da Pioli dati i tanti infortuni. Il Milan sta aspettando i rientri dei suoi tre titolari Kalulu, Thiaw e Tomori. In vista della sfida di domani pomeriggio contro il Frosinone, Stefano Pioli parlerà anche di questo nel presentare la gara in conferenza stampa.

Il mister presenterà Frosinone-Milan alle ore 14.00. Segui con MilanLive.it tutte le dichiarazioni di Pioli riportate in tempo reale.

Pioli: “Pellegrino è partito per due motivi”

Se il 2-2 contro il Bologna ha avuto un contraccolpo psicologico sulla squadra e in che modo ha aiutato la cena in settimana: “La cena era già programmata prima della partita. Un momento che i ragazzi hanno sfruttato bene. I confronti che ho avuto con i miei giocatori, gli allenamenti mi hanno rassicurato sullo stato di forma e sulle intenzioni della squadra”.

Come sta Bennacer: “Conosciamo tutti le qualità Isma. Può darci tantissimo. Ha avuto un leggero infortunio in Nazionale, non si è allenato per due settimane. Ma adesso sta bene ed è a disposizione”.

Se lo infastidiscono le voci su Conte: “Non mi da nessun fastidio. Un po’ mi annoia, ma nel calcio moderno questo capita sempre. Abbiamo visto come due miei illustri colleghi hanno annunciato le loro dimissioni a fine stagione (Xavi e Klopp). Noi siamo concentrati sul finire la stagione al meglio. Poi il futuro si vedrà, non ci penso”.

Se cambieranno le gerarchie sui calci di rigori: “Ho già deciso la gerarchia e la comunicherò alla mia squadra nella giornata di domani”.

Cosa pensa sul mancato arrivo del secondo difensore dal mercato e perché è stato mandato Pellegrino alla Salernitana: “Non è arrivato un innesto perché le opportunità che si sono create negli ultimi dieci giorni di mercato non rispondevano alle mie esigenze. Bisognava un difensore pronto e non è stato trovato. Pellegrino ha bisogno di giocare e in questo momento con noi avrebbe fatto fatica”.

Sulle critiche di Capello e Braida recenti: “Dico che non si può andare troppo indietro. Calhanoglu non è con noi da tempo e noi senza di lui abbiamo vinto uno Scudetto. A me piace molto la mia squadra. Oggi quando pareggiamo le partite c’è delusione perché le aspettative sono alte, e questo è perché la squadra è forte. Non siamo da metà classifica, vogliamo essere ambiziosi. Alla fine tirerete voi e noi le somme e si giudicherà davvero la stagione del Milan”.

Con la rosa al completo il Milan può raggiungere gli obiettivi prefissati?: “Io sono contento della mia rosa e sono convinto che sia una rosa molto forte. Sono convinto di avere un gruppo a disposizione veramente forte e per lottare fino in fondo anche in Europa League”.

Pioli: “Inter e Juve stanno facendo un percorso migliore”

Lista UEFA. Simic o Terracciano?: “Il dubbio nella lista non è tra Simic e Terracciano, perché Simic non può rientrarci”.

Frosinone, quali differenze rispetto all’andata: “All’andata la vittoria è stata netta nel risultato ma non nello sviluppo della prestazione. Il Frosinone gioca bene e tenta molti uno contro uno nella metà campo avversaria. In casa alzano intensità e pressione, le difficoltà ci saranno ma possiamo affrontarle bene”.

Se le tante critiche sulla difesa del Milan dipendono anche dall’andamento di Juventus e Inter che stanno avanti: “Che loro stiano facendo un percorso nettamente migliore del nostro è innegabile. A me dà fastidio solo non aver vinto contro il Bologna domenica. Il giudizio è cambiato perché è cambiata l’aspettativa rispetto a tre stagioni fa”.

Se il Milan corre male indietro: “Abbiamo uno stile di gioco dove preferiamo correre in avanti, interrompendo la costruzione del gioco all’avversario in una zona di campo in cui puoi metterlo in difficoltà. Se rivediamo il rigore preso dal Bologna al 93′ tutta la squadra era sottopalla e bastava comunicare meglio e piazzarsi meglio”.

Le differenze tra Adli e Bennacer:“Benncer è più bravo nell’uno contro uno in entrambi le fasi. Adli sta crescendo tanto. Possono giocare insieme”.

Frosinone bravo nelle ripartenze: “Dovremo essere bravi a ricompattarci o ad essere subito aggressivi. Nel primo gol del Bologna abbiamo sbagliato, domani dovremo fare meglio”.