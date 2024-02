L’assist di Maignan al Milan: adesso il rinnovo è più semplice, i dettagli

Il legame fra portiere e club si è rafforzato dopo il caso di razzismo e ora la richiesta di ingaggio è più bassa: le ultime

Il mercato si è appena concluso e si dovrà aspettare l’estate ormai per tornare a parlare di acquisti e cessioni. Il Milan ha deciso di non effettuare ulteriori operazioni e chiude quindi la sessione invernale con l’arrivo di Filippo Terracciano e il ritorno di Matteo Gabbia.

Ora il Diavolo si concentrerà sulla seconda parte di stagione, nella quale è impegnata sia sul fronte del campionato che dell’Europa League. La squadra di Stefano Pioli è in ripresa nelle ultime settimane e vuole ottenere il massimo da qui alla fine. Questi saranno però anche i mesi in cui la società pianificherà il futuro e dovrà quindi affrontare l’argomento dei rinnovi di contratto per alcuni calciatori.

Chiaramente la priorità sono gli elementi principali della rosa, e quindi in prima fila ci sono i discorsi per il prolungamento di Mike Maignan. Le ultime sulla situazione le fornisce la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna e le notizie sembrano decisamente positive per il club rossonero e i suoi tifosi. Il portiere, infatti, si è legato ancora di più alla società dopo l’appoggio ricevuto in occasione dell’episodio di razzismo e ha fatto sapere di essere orgoglioso di vestire la maglia del Milan.

Milan-Maignan, gli aggiornamenti sul rinnovo

La rosea specifica che l’estremo difensore ex Lille avrebbe abbassato le pretese per l’ingaggio e, da una prima pretesa di 8-10 milioni di euro, sia passato a una richiesta tra i 6 e i 7 milioni.

Una cifra sulla quale a questo punto club e agenti possono iniziare a ragionare per una trattativa di rinnovo. L’obiettivo è quello di prolungare l’accordo fino al 2028, dato che al momento il classe ’95 è legato al Diavolo fino al 2026. Dopo il rinnovo di Leao, quello di Maignan sarebbe un ulteriore passo avanti nel progetto di crescita, andando a blindare un altro top sul quale costruire una grande squadra nei prossimi anni.

Gazzetta chiarisce inoltre le tempistiche in cui potrebbe entrare nel vivo la discussione per il rinnovo. Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli incontri per impostare l’operazione. Staremo a vedere se già tra febbraio e marzo Miagnan avrà apposto la nuova firma per legarsi ancora di più ai rossoneri. Ci sarà poi da occuparsi anche del rinnovo di Olivier Giroud, destinato a restare anche lui.