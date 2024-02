Lo voleva Maldini, ora è andato al Burnley: è ufficiale

Il club inglese chiude l’affare in prestito nelle ultime ore del mercato: lo seguivano i rossoneri un po’ di tempo fa con Maldini e Massara

Come sempre accade, nell’ultima giorno di una sessione di mercato vengono chiusi tanti colpi. Le società hanno lavorato con frenesia nelle ultime ore per rinforzare le proprie rose: qualcuno ci è riuscito e qualcun altro no.

Il Milan alla fine ha deciso di non prendere un altro difensore e di rimanere così, con Stefano Pioli che aspetterà quindi il ritorno degli infortunati e, nel frattempo, farà di necessità virtù. Ai rossoneri sono stati proposti diversi profili ma la dirigenza ha deciso di non affondare il colpo per nessuno di questi. Un club che invece ha rimpolpato il proprio reparto arretrato è stato il Burnley, che ha chiuso per un ex obiettivo del Diavolo.

Stiamo parlando di Maxime Esteve, vecchio pallino del club di via Aldo Rossi, che in queste ore è passato agli inglesi in prestito dal Montpellier, fino al termine della stagione. La chiusura dell’affare è stata annunciata proprio dal Burnley sul proprio sito ufficiale. Il centrale classe 2002 finisce quindi alla corte di Vincent Kompany e proverà a dare una mano alla squadra nella lotta per non retrocedere, visto che al momento sono penultimi in classifica.

I Clarets lo prendono in prestito, lo seguiva Maldini

Un altro dei giovani prospetti più interessanti si accasa quindi in Premier League. Per i Clarets si tratta del secondo acquisto nel mercato di gennaio e forse il più interessante in chiave futura.

Sul proprio portale il Burnley riporta le prime parole del 21enne: “Sono davvero felice e appena ho sentito del trasferimento volevo venire qui. Seguo la Premier League da quando ero un bambino e mi immaginavo solo di essere qui, quindi sono davvero emozionato. Il manager ha parlato molto positivamente del progetto e volevo farne parte sin da subito”.

Esteve è stato accostato al Milan diverse volte in passato, ma non di recente. I rossoneri valutavano il suo profilo nell’estate del 2022 come alternativa a Sven Botman. Alla fine non arrivò né lui né l’olandese e Maldini e Massara virarono su Malick Thiaw negli ultimi giorni di mercato. Si tratta di un centrale di ottima struttura fisica, alto 1,93 e di piede mancino, abile nel gioco aereo ma non velocissimo.