Milan, lista UEFA ufficiale senza sorprese: riecco Bennacer

Ecco la lista dei calciatori che prenderà parte alla fase finale di Europa League. Il Milan inserisce Bennacer, Terracciano e Gabbia

Tutto confermato. Sono Ismael Bennacer, Filippo Terracciano e Matteo Gabbia le novità della lista UEFA dei calciatori che giocheranno la fase finale di Europa League.

Come previsto e annunciato nelle scorse ore, il centrocampista algerino, che domani sarà a disposizione per la sfida contro il Frosinone, prende il posto di Rade Krunic, volato in Turchia. L’ex Verona, invece, sostituisce Caldara.

Viene chiaramente inserito anche Matteo Gabbia, che tanto bene ha fatto da quando è tornato dal Villarreal. Il difensore centrale rientra tra i calciatori formati nel Milan. Resta fuori, come annunciato da Pioli in conferenza stampa, Jan-Carlo Simic, che avrebbe potuto prendere il posto di Pierre Kalulu.

Milan, ecco la lista UEFA

Ecco l’elenco completo dei calciatori che prenderà parte alla fase finale di Europa League, a parte dal match di andata dei sedicesimi di finale, contro il Rennes:

NON FORMATI IN ITALIA: Maignan, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao, Okafor, Jovic.

FORMATI ITALIA Sportiello, Mirante, Florenzi, Terracciano

FORMATI MILAN: Calabria, Gabbia, Pobega