Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa senza Chukwueze: niente Milan per Osimhen

La Nigeria di Victor Osimhen ha conquistato la semifinale di Coppa d’Africa. Nessun minuto per il milanista Chukwueze

Alla Nigeria è bastato un gol di Lookman per battere l’Angola e volare in semifinale della Coppa d’Africa.

Osimhen e compagni attendono adesso la vincente di Capo Verde-Sudafrica, che andrà in scena domani. Le altre due semifinali sono Mali-Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo-Gunea.

Con questo risultato ottenuto, con Samuel Chukwueze rimasto per l’intero match in panchina, c’è la certezza che Osimhen non prenderà parte a Milan-Napoli in programma domenica sera. In Coppa d’Africa, infatti, oltre alla finalissima, che andrà in scena domenica 11 febbraio, si gioca anche la finalina per il terzo posto, sabato 10 febbraio. Comunque vada, dunque, la Nigeria sarà impegnata almeno fino alla vigilia di Milan-Napoli. Impossibile quindi per Osimhen e Chukwueze esserci a San Siro.

Milan, Osimhen ancora out

Per Victor Osimhen il Milan appare davvero una maledizione. Lo scorso anno Milan e Napoli si sono affrontate ben quattro volte, due in Champions League e due in Serie A, ma il nigeriano ha giocato solamente il ritorno in Europa. Anche quest’anno il bomber salterà entrambe le sfide. Nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2023 su quattro gare, Osimhen ne ha saltate due.