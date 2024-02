Il Milan ha ceduto Krunic ad una cifra bassissima: la rivelazione ufficiale

Il presidente del club turco conferma in via ufficiale le cifre dell’affare: quanto ha guadagnato il Diavolo dalla partenza del bosniaco

Il mercato di gennaio è ormai definitivamente terminato e quel che è fatto è fatto. Il Milan ha chiuso in entrata solo per Filippo Terracciano dal Verona, per poi procedere al rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal.

Il club rossonero alla fine ha deciso di non sferrare l’assalto per un altro centrale difensivo e attenderà quindi il rientro dagli infortuni dei propri titolari. In uscita invece il Diavolo ha chiuso la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce, portando a termine una trattativa che andava avanti addirittura dalla scorsa estate. Il centrocampista ha lasciato il Milan dopo tre stagioni e mezza, nelle quali ha totalizzato 139 presenze e segnato anche 3 gol.

Il bosniaco era rimasto un po’ ai margini del progetto Milan dopo gli acquisti estivi di Reijnders, Loftus-Cheek e Musah. Mister Pioli, che nel finale della scorsa stagione lo aveva impiegato quasi sempre, lo ha fatto scendere nelle sue gerarchie, e di conseguenza l’addio si è rivelato inevitabile in inverno. Con il rientro di Ismael Bennacer dall’infortunio, infatti, per l’ex Empoli non c’era davvero più spazio.

La conferma del presidente dei turchi

L’operazione è stata chiusa dopo una lunga trattativa, con il Milan che alla fine ha abbassato le pretese economiche e ha lasciato partire il numero 33 per un conguaglio non esoso. Dalla Turchia intanto arrivano conferme ufficiali sulla cifra.

Ali Koç: Krunic’i 3 milyon euro’nun altında bir bedelle kadromuza kattık. pic.twitter.com/SDI9bb9QSc — Sports Digitale (@SportsDigitale) February 3, 2024

Il quotidiano Sports Digitale ha infatti portato le parole del presidente del Fenerbahce, Ali Koc, che si è dimostrato entusiasta per l’affare con i rossoneri. L’arrivo del classe ‘9 non è stato infatti costoso per il club di Istabul, che stravedeva da tempo per questo giocatore. Koc ha affermato: “Abbiamo aggiunto Krunic alla nostra rosa per meno di 3 milioni“.

La scorsa estate il Milan pretendeva una cifra superiore ai 10 milioni di euro per un giocatore che era ancora considerato importante nei meccanismi di Pioli. Il Fenerbahce, che al giocatore garantiva un ingaggio da 3 milioni, partiva da una base di 4 e non si spingeva molto più in alto. A gennaio chiaramente il prezzo è calato e l’operazione si è chiusa sotto i 3 milioni, comunque una cifra che fa comodo al Diavolo, per un elemento che non faceva più parte dei piani del club.