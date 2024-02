La lettera del Sindaco Sala su San Siro: ultimatum al Milan!

Il sindaco di Milano scrive ai club meneghini per avere una risposta definitiva: il Comune vuole avere la certezza del rifiuto

Il progetto del nuovo stadio del Milan rappresenta ormai un’epopea senza fine, anche se negli ultimi mesi la strada definitiva è stata tracciata dal club rossonero con il piano per la realizzazione della struttura a San Donato Milanese, nell’area di San Francesco.

Un progetto studiato nei minimi dettagli e di grande ambizione. Il Milan ha pianificato un impianto importante e anche un vero e proprio quartier generale intorno allo stadio, con la realizzazione della sede del club, ma anche di uffici, alberghi e negozi. L’idea è quella di un luogo che possa rimanere aperto ogni giorno e non solo in occasione degli eventi, che saranno non solo sportivi. Questa mossa azzera chiaramente le possibilità di un ritorno su San Siro.

A tal proposito il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha inviato una lettera alla società rossonera, il cui contenuto si può sostanzialmente riassumere con “Vi interessa ancora il progetto San Siro?”. Il tutto all’indomani della presentazione del piano per la “ristrutturazione leggera” dello storico impianto, e dopo la proposta di concedere alle squadre il diritto di superficie al posto di un passo indietro sulla riqualificazione.

Il Sindaco pretende una risposta definitiva

La notizia è stata riportata da Repubblica, che spiega che da Palazzo Marino si chiede al Milan quali siano le proprie intenzioni definitive. Al presidente Paolo Scaroni è stato chiesto di chiarire in maniera inequivocabile se la proposta per San Donato rappresenta la definitiva rinuncia al progetto di San Siro.

Ricordiamo che il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, a ottobre aveva comunica a Sala l’istanza presentata da Sportlifecity srl. Fin qui i club hanno sempre risposto in maniera evasiva agli ultimatum simili inviati dal Comune. In effetti, Milan e Inter non hanno ancora dato una risposta alla proposta del sindaco sulla rivalutazione del Meazza. Dalle società fanno sapere che nessuno ha ancora ricevuto nulla a riguardo.

Repubblica spiega poi che non c’è stato ancora un invito a Palazzo Marino per analizzare lo studio preparato dagli architetti e ingegneri di Arco Associati. In sostanza, la questione stadio sembra ancora lontana da una risoluzione finale. L’Inter è stata inserita in questa lettera da un punto di vista istituzionale, anche perché non sono ancora presenti dei documenti ufficiali per il piano dei nerazzurri sull’impianto a Rozzano.