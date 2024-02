L’America può attendere, Giroud si gode il Milan: “Come il primo giorno”

Il giocatore continua a segnare a far sognare i tifosi del Milan. 37 anni e non sentirli per Olivier Giroud, sempre al centro del progetto rossonero

“Still enjoying the game like the first day of my career ⚽️ 🙏🏼💪🏼❤️🖤”, scrive così Olivier Giroud sul proprio profilo X al termine di Frosinone-Milan. Una partita pazzesca, ricca di emozioni, che alla fine ha fatto esultare tutti.

Il francese è stato ancora una volta il protagonista assoluto dei rossoneri, dimostrando di essere decisivo come nessuno. Si fa davvero fatica a pensare ad un Milan senza Olivier Giroud, che “si gode ancora il gioco come se fosse il primo giorno della sua carriera”. Il francese lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni, ma vederlo correre in campo, inseguendo gli avversari fino alla propria area e sacrificandosi come un 20enne, fa pensare che non è ancora arrivato il momento di fare le valigie e di andare a svernare in America.

Still enjoying the game like the first day of my career ⚽️ 🙏🏼💪🏼❤️🖤 #ACMilan #Passion pic.twitter.com/1A0S67Spxb — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 3, 2024

Gli Stati Uniti possono ancora attendere. Giroud sta bene fisicamente e mentalmente. E’ un punto di riferimento per la squadra sia dentro che fuori dal campo e con il messaggio di X non fa altro che urlare al mondo come la sua passione per il calcio e per il Milan arde ancora forte. Il numero nove sta seriamente pensando di andare a giocare in MLS, ma una decisione la prenderà solo in primavera insieme al club rossonero, ma forse oggi l’America è un po’ più lontana.

Giroud, numeri da vero bomber

Giroud era finito nel mirino della critica per il rigore sbagliato contro il Bologna, ma ha reagito da vero campione, segnando, di testa, il suo dodicesimo gol stagionale e sfornando il nono assist, per la rete di Matteo Gabbia.

Numeri straordinari per un calciatore davvero senza età, che punta a far meglio dello scorso anno quando i gol furono 18, con 7 assist. Nella sua prima stagione, invece, il centravanti francese si era fermato a 14 reti e 4 passaggi vincenti.

Si fa davvero fatica a pensare ad un futuro senza Olivier Giroud, ma siamo certi che il pensiero sta accompagnando anche lo stesso calciatore. Il Milan la prossima stagione si regalerà un nuovo bomber giovane, il centravanti francese potrebbe così ricoprire un nuovo ruolo al Diavolo, ma sempre da protagonista, un po’ come fece Ibra al momento del suo arrivo. L’America può davvero attendere: il Milan ha bisogno ancora di Giroud e il francese non può rinunciare al suo amore italiano.