Djokovic al Milan: svelato il clamoroso retroscena

Il campione di tennis come figure della società rossonera: qual era l’idea di Cardinale e il ruolo pensato per Nole

Il Milan non ha chiuso grandi colpi nel mercato di gennaio, con l’arrivo del solo Filippo Terracciano dal Verona, ma il processo di crescita del club continua e la rivoluzione prosegue a livello dirigenziale.

L’intenzione è quella di inserire figure di spessore e vincenti. Un paio di mesi fa è stato ufficializzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nella nuova veste di uomo della società, per aiutare il Diavolo a tracciare la strada del successo grazie alla sua mentalità. E non è finita qui. Dopo aver fortemente voluto l’ex campione svedese, Gerry Cardinale aveva tentato di inserire nel club un altro grandissimo vincente.

Stiamo parlando proprio di Novak Djokovic, grande tifoso milanista e suo amico. Il campione serbo, autentico mostro sacro del tennis, era stata l’ultima idea del numero uno di RedBird, che aveva pensato di inserirlo tra i suoi consulenti personali. Si è trattato di un idea decisamente sorprendete, nata circa tre mesi fa. A rivelare la notizia è stata La Repubblica.

La proposta di Cardinale al campione serbo

Il quotidiano spiega che Cardinale aveva in mente di affidare al numero 1 del ranking mondiale tennistico un ruolo molto interessante, ovvero quello di mental coach, un motivatore per la squadra, che in quel periodo viveva un momento di grande difficoltà.

Ovviamente Nole è uno specialista di allenamento a livello psicologica, perché solo con una grande forza sul piano mentale si può essere in grado di vincere titoli di massimo prestigio per così tanti in anni e rimanere sempre al top nella carriera. Cardinale pensava chiaramente a un collaboratore sporadico, dal momento che Djokovic è ancora in attività ed è impegnato con i tanti tornei in programma durante tutto l’anno.

E in effetti proprio i tanti impegni nel calendario del tennista hanno fatto sì che questa rimanesse soltanto una suggestione. Cardinale ha fatto capire in diverse occasioni, tuttavia, quanto punti sulla commistione fra calcio e intrattenimento. Anche lo stesso Ibrahimovic ha aperto a collaborazione che portino ad Hollywood. Ricordiamo inoltre il rapporto del proprietario dei rossoneri con personaggi come LeBron James e Dwayne Johnson.