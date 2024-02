Addio Milan, c’è la firma sul contratto: giocherà a Londra

Il club rossonero deve rinunciare a uno degli obiettivi di mercato: il club inglese rinnoverà il suo contratto a breve

Il 1° febbraio si sono concluse ufficialmente le trattative per il mercato invernale e fino al termine della stagione si andrà avanti con la rosa attuale. Da adesso fino alla prossima estate, però, i club lavoreranno chiaramente per rinforzarsi in chiave futura.

Il Milan ha abbandonato l’idea di acquistare un altro difensore centrale a gennaio, accontentandosi del rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e aspettando il rientro dei titolari infortunati. Per Malick Thiaw non manca tanto perché il tedesco dovrebbe tornare a disposizione verso fine mese, mentre ci vorrà qualcosa in più per Tomori e Kalulu. Il club rossonero però è consapevole che in estate dovrà intervenire in quel reparto.

I dati sui gol subiti sono in effetti allarmanti, e inoltre c’è la concreta possibilità dell’addio di Simon Kjaer. L’innesto di un elemento in quel ruolo è preventivato e i nomi in ballo sono diversi, a partire dal solito Alessandro Buongiorno del Torino, pe rcui Cairo non ha ceduto a gennaio. Sulla lista ci sono però diversi profili (in queste ore si è parlato di Lacroix del Wolfsburg) ma uno di questi è tramontato definitivamente. Stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu.

Rinnovo a lungo termine: resta all’Arsenal

Il difensore giapponese si sta infatti accordando con l’Arsenal per rinnovare il proprio contratto e rimanere con i londinesi. Attualmente il suo contratto scade nel 2025 ma c’è l’intenzione di prolungare per diversi anni.

A riferire la notizia è stato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter. L’esperto di mercato afferma che l’ex Bologna, che può giocare sia da centrale che da terzino, firmerà un nuovo contratto a breve e si legherà ai Gunners ancora per tanti anni. L’Arsenal lo aveva prelevato dai felsinei per una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni di euro e vuole puntare ancora sulle sue qualità.

Romano ha chiarito che la decisione è stata presa anche in accordo con il tecnico Mikel Arteta, il quale si fida del classe ’98 nonostante il titolare ad oggi sia Ben White. Nelle settimane precedenti il giocatore era stato accostato al Milan , che vedeva in lui un buon elemento anche e soprattutto per la sua duttilità. Non c’erano effettivamente mai stati i presupposti per un suo addio a gennaio e l’annuncio del rinnovo arriverà presto.