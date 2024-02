Thiago Motta, l’agente esclude una possibilità: “Non ci andrebbe mai”

L’allenatore del Bologna è tra i più ricercati per la prossima stagione. Il procuratore ha affermato che con ogni probabilità non sceglierà quel club

Siamo appena entrati nella seconda parte della stagione attuale e le squadre si stanno giocando tanto in queste settimane. Allo stesso tempo, i club sono già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione.

L’inizio dell’estate sarà quasi certamente caratterizzato dal valzer delle panchine per le big. Al momento infatti il solo che sembra sicuro di rimanere al timone della proprio squadra è Simone Inzaghi con l’Inter. Tutte le altre grandi potrebbero cambiare e i nomi più gettonati sono degli allenatori emergenti. In cima alla lista di questi tecnici giovani e preparati c’è senza dubbio Thiago Motta, che sta facendo grandi cose alla guida del Bologna.

Il tecnico-italo brasiliano è stato accostato a tante grandi squadre per la prossima stagione, tra cui anche il Milan, ma al momento lui stesso non è a conoscenza di quale sarà la sua sorte. In Spagna si parla anche del suo nome come possibile successore di Xavi al Barcellona. Al momento Motta ha sempre affermato di essere totalmente concentrato sul presente e sul percorso con la squadra felsinea, che sta trascinando vero un posto in Europa.

Il procuratore del tecnico è sicuro: niente Napoli

A confermare che il tecnico non sa ancora cosa farà dalla prossima estate è stato proprio il suo agente, Dario Canovi. Il procuratore è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss e ha parlato di questo argomento.

Oltre che spiegare che ad oggi non è certo il divenire della vicenda, Canovi ha anche escluso a propri una possibile destinazione per Motta. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Thiago non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà al Napoli. Non verrebbe al Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori. Ha altri progetti per il suo futuro”.

Anche i partenopei sono alla ricerca di un allenatore perché Walter Mazzarri, arrivato per sostituire Rudi Garcia, ha una sola funzione di traghettatore e non rimarrà alla guida della squadra l’anno prossima. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sondato diversi nome, tra cui anche Antonio Conte e Thiago Motta, profili che piacciono al Milan. Su quest’ultimo sembra però che ci sia un no totale.