Camarda: “L’esordio a San Siro da pelle d’oca. Devo abituarmi alla pressione” (VIDEO)

Il giovane attaccante del Milan era presente a un evento speciale, insieme all’ex campione Alex Del Piero: le sue dichiarazioni

Oggi è andato in scena l’evento Milano Goal City Challenge, in occasione dei trent’anni di Predator. Per l’occasione era presente anche Francesco Camarda, il baby talento del Milan che rappresenta uno dei migliori gioielli per il futuro dei rossoneri.

Il classe 2008 non ha ancora compiuto 16 anni ma è già sulla bocca di tutti. Valanghe di reti in tutte le categorie giovanili e qualche tempo fa anche l’esordio a San Siro, in occasione di Milan-Frosinone. Non lo ha certo dimenticato quel momento dello scorso 2 dicembre Camarda, che all’evento ha raccontato: “Era una cosa che sognavo fin quando ero bambino. Mi è venuta la pelle d’oca, è stata una grande soddisfazione”.

Il presentatore dell’evento ha poi chiesto al giovanissimo attaccante come si sentisse in questo momento. La sua risposta è stata: “Non ci penso neanche a certe cose. Penso che se vuoi fare il calciatore devi abituarti a certi tipi di persone e di pressioni”.

Del Piero su Camarda

Ospite all’evento c’era anche una leggenda come Alessandro Del Piero. L’ex campione della Juventus e della Nazionale italiana ha voluto spendere belle parole per il giovane talento dei rossoneri: “Ho visto tanti gol che ha fatto e sono contento che abbia già esordito in prima squadra. Queste sono le cose che ci accomunano. Lui avrà il suo percorso, viviamo un calcio molto diverso rispetto a quando io avevo la sua età. Sta facendo grandi cose e deve ambire al massimo, sapendo che passa tutto dal lavoro quotidiano”.