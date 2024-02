Giroud, c’è la risposta sul rinnovo: le parole dell’intermediario

Il futuro dell’attaccante francese è ancora un rebus: l’intermediario spiega la situazione in merito al suo eventuale rinnovo col Milan

Ora che il mercato invernale è terminato, i discorsi si spostano in vista della prossima stagione. Il focus dei prossimi mesi sarà dunque soprattutto sui rinnovi di contratto perché c’è da capire quali elementi rimarranno e chi saluterà nella rosa attuale.

Anche il Milan ha alcune situazioni da risolvere da questo punto di vista. Oltre al prolungamento di un giocatore chiave come Mike Maignan, una delle questioni più importanti riguarda Olivier Giroud, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il futuro dell’attaccante francese, arrivato ormai alla soglia dei 37 anni, non è ancora ben chiaro. Il classe ’86 continua però ad avere un rendimento di altissimo livello, confermandosi un campione fantastico, e i numeri lo testimoniano.

11 gol in 20 partite di campionato e anche 1 nelle 6 apparizioni in Champions League. L’ex Chelsea è andato in doppia cifra per la terza stagione consecutiva dal suo arrivo al Diavolo e la sensazione è che ad oggi rappresenti ancora uno dei giocatori più decisivi della squadra di Stefano Pioli. La società rossonera riflette però anche sulla carta d’identità e sa che in estate dovrà fare un grande colpo in attacco perché Oli potrebbe non garantire lo stesso rendimento anche l’anno prossimo.

Le valutazioni del centravanti per il futuro

Si parla con insistenza dell’investimento della società nel reparto avanzato in vista della prossima stagione, con i nomi di Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. La proprietà vuole un nuovo 9 per il futuro e per il progetto di crescita.

Giroud dovrà quindi valutare cosa fare, così come sta facendo il Milan. Sul futuro del centravanti francese si è espresso un suo intermediari, Giovanni Morabito, ai microfoni di Radio Crc. Morabito ha spiegato che al momento nessuna decisione è stata ancora presa e che il campo sarà giudice per le scelte: “Le nozze si fanno in due, credo sarà decisivo questo finale di stagione. Al Milan sta bene, ma deve tenere conto anche della famiglia. Ha rinunciato ai soldi arabi”.

L’anno scorso l’attaccante ha rifiutato il trasferimento nella ricca Saudi Pro League per rimanere con i rossoneri, dove sta molto bene. Chiaramente c’è da capire se il progetto del club lo metterà ancora al centro o se è il caso di cambiare. Ad oggi comunque una sua permanenza appare di certo possibile, anche con l’arrivo di un giovane attaccante.