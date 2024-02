Nigeria-Sudafrica, Chukwueze soltanto in panchina

Le due squadre in campo per la prima finale di Coppa d’Africa: il tecnico Peseiro ha preso la sua scelta e lasciato fuori il milanista

È cominciata da pochi minuti la prima delle due semifinali di Coppa d’Africa. Di fronte ci sono Nigeria e Sudafrica, che si giocano un posto per l’atto conclusivo della competizione continentale, in programma domenica 11 febbraio.

I nigeriani sono favoriti per questo match e non vogliono sbagliare perché, arrivati a questo punto, le possibilità di alzare il trofeo sono davvero molte per loro. Il commissario tecnico delle Super Aquile, il portoghese José Peseiro, ha fatto scelte importanti per l’undici titolare, confermando il solito 4-3-3 anche per la sfida contro i Bafana Bafana. L’allenatore ha preso la sua decisione e ha lasciato in panchina Samuel Chukwueze.

L’attaccante esterno del Milan non fa infatti parte dei titolari per questa partite. Nel tridente con l’atalantino Ademola Lookman e Victor Osimhen è stato inserito Moses Simon, 28enne che gioca in Ligue 1 con la maglio del Nantes. Anche agli ottavi contro il Camerun e ai quarti contro l’Angola la scelta era ricaduta su Simon, mentre l’ex Villarreal fin qui ha giocato dall’inizio soltanto la seconda e la terza partita della fase a gironi.