Milan? No, Conte ha un altro sogno: i dettagli

Il tecnico barese valuta con attenzione tutte le proposte per tornare in panchina: c’è una destinazione che preferisce ai rossoneri

Ovviamente nei prossimi mesi saranno continui i discorsi riguardanti il valzer delle panchine in Serie A in vista della prossima stagione. Il nome di Antonio Conte resta centrale e le società a volerlo alla guida tecnica della propria squadra sono davvero tante.

Tra i club che hanno intenzione di cambiare al timone c’è anche il Milan. La società considera finito il ciclo con Stefano Pioli e sta valutando le diverse soluzione per il suo successore. Il tecnico emiliano è destinato a salutare il Diavolo a prescindere da cosa accadrà in questa stagione, ma i risultati complessivi sono comunque positivi. I rossoneri sono combattuti fra diversi profili, dall’emergente e interessante Thiago Motta all’usato sicuro Conte.

L’allenatore barese, per conto suo, ha nei suoi piani di tornare ad allenatore dopo l’anno sabbatico e sta sfruttando questi mesi per studiare, insieme al suo staff, tutte le possibilità e le proposte. Le richieste, come specificato, non mancano affatto. Tutti ormai sanno del Napoli, con De Laurentiis che ci aveva provato già a ottobre dopo l’esonero di Rudi Garcia. Il futuro dei partenopei però è in bilico per la partecipazione alla Champions e la sorte dei top player.

Tutte le piste per l’allenatore e quella preferita

Il club campano vuole fortemente l’ex allenatore del Tottenham, ma è solo una delle opzioni per il suo futuro. Tra queste c’è infatti il Milan, che però ancora si deve decidere a piazzare l’affondo.

Il Diavolo ancora non ha sferrato l’affondo per convincere il tecnico, perché i dirigenti stanno valutando se sia il caso di affidare il progetto a Conte, con tutte le grandi spese che ciò comporterebbe. L’ingaggio del tecnico e il mercato che si andrà a fare sono comporterebbero ovviamente spese più ingenti rispetto a quelle con un giovane tecnico in rampa di lancio. Conte gradisce il Milan, ma le ultime voci ci dicono che c’è un’altra destinazione che lo stuzzica ancora di più.

Si tratta della Juventus. L’allenatore, che ultimamente ha confessato di aver sbagliato a lasciare la Vecchia Signora, sogna adesso un ritorno in grande stile. I bianconeri valuteranno il futuro con Massimiliano Allegri e, in caso di addio, potrebbero pensare all’ex tecnico, con cui sono tornati al top far il 2011 e il 2013. Conte, stando alle ultime, prima di virare su altri progetti vuole essere certo che non sia possibile il ritorno.

Un’altra opzione per Conte porterebbe di nuovo in Premier League, ovvero al Manchester United. I Red Devils, con la nuova proprietà e con l’ex Juve Jean-Claude Blanc nel board, si affiderebbero volentieri a lui.