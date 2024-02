Non rinnova, confermato l’assalto del Milan: affare a parametro zero

Il difensore è destinato a liberarsi a costo zero in estate e i rossoneri proseguono i contatti: guadagna poco meno di tre milioni

Per tutta la sessione invernale del mercato si è parlato del possibile arrivo di un difensore in casa Milan. Alla fine la società rossonera ha deciso di non compiere l’affondo e ha rimandato ogni intervento alla prossima estate.

Il Diavolo è rimasto dunque con gli stessi effettivi e mister Stefano Pioli dovrà attendere il rientro dei titolari del reparto arretrato dai rispettivi infortuni. Thiaw, Tomori e Kalulu proseguono il loro percorso di recupero e nel frattempo c’è Matteo Gabbia, che ha dato buoni segnali dal suo ritorno. Intanto però la dirigenza continua a lavorare sul mercato perché un difensore arriverà nella prossima stagione, soprattutto in caso di addio di Simon Kjaer.

Il colpo è stato rimandato e potrebbe coincidere con uno dei profili già sondati nelle settimane scorse. Tra questi è da annoverare Tosin Adarabioyo, inglese classe 1997 di proprietà del Fulham. Il club di via Aldo Rossi lo aveva sondato già per gennaio perché rappresentava un affare a buon prezzo visto che a giugno il suo contratto con i londinesi scadrà. La situazione sembra destinata a rimanere così perché il giocatore non ha intenzione di rinnovare.

I rossoneri portano avanti i contatti

Dall’Inghilterra infatti confermano che il difensore scuola Manchester City non ha accettato la proposta di prolungamento avanzata dai Cottagers e che quindi si libererà a parametro zero far qualche mese.

Di conseguenza, il suo profilo diventa molto appetibile per diversi club, e tra questi c’è appunto il Milan, che non ha affatto tolto gli occhi dalla preda. Parliamo di un giocatore molto forte fisicamente e con una struttura importante (196 cm) e che da qualche mese si è preso il posto da titolare fisso con il Fulham. 11 presenze e 1 gol in Premier League per il ventiseienne, che in questo momento guadagna 2,4 milioni di sterline, ovvero poco meno di 3 milioni di euro.

Il Diavolo medita il colpo a zero e deve offrire una cifra importante al ragazzo per convincerlo e strapparlo alla concorrenza. Furlani e Moncada hanno comunque sempre pronta l’alternativa, sempre a parametro zero e sempre dalla Premier League, ovvero Lloyd Kelly, 25enne del Bournemouth, il cui nome era uscito in orbita Milan anche prima di quello di Adarabioyo.