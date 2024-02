Origi, il gesto che può cambiare il futuro: l’attaccante belga si rilancia

Divock Origi sta proseguendo la sua carriera con la maglia del Nottingham Forest: nell’ultima gara è stato protagonista

Un gol che forse può cambiare il suo futuro. Divock Origi, nella sua avventura al Nottingham Forest, finalmente si è sbloccato. Nella gara di FA Cup ha aperto le marcature contro il Bristol City. Al minuto 8, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la deviazione sottomisura per il vantaggio della sua formazione.

La gara è però proseguita ai supplementari dopo il pareggio di Knight al 14′. Si tratta già del reaplay della prima gara, terminata 0-0 nel primo match. Per l’attaccante belga, però, può essere decisamente la svolta questa rete, proprio come capitato a Jovic in rossonero.

Origi è in prestito al Nottingham, con il trasferimento che si è consumato la scorsa estate dopo un’annata da dimenticare in maglia Milan con due sole reti all’attivo; sembrava ad un passo il trasferimento a Los Angeles per il bomber belga, un’affare da 5 milioni di euro poi sfumato per l’infortunio di Wood. A fine stagione sarà certamente addio al Milan e questa rete potrebbe anche cambiare il futuro, sia per quanto riguarda la seconda parte di stagione che per la prossima annata.