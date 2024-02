Milan, Giroud dice no ai bianconeri: la scelta è presa

Scelta fatta per Olivier Giroud, che a gennaio era stato cercato dai bianconeri. Il francese ha le idee chiare per il futuro prossimo.

Nonostante abbia compiuto da qualche mese 37 primavere, Olivier Giroud è ancora oggi un elemento inossidabile ed indispensabile per l’attacco del Milan. Lo dimostrano le prestazioni del francese, ma soprattutto i numeri: finora in campionato ha realizzato 11 reti e ben 8 assist, entrando come protagonista nella maggior parte dei gol segnati dal Milan.

Va però ancora capito quale sarà il futuro di Giroud. Il classe ’86 ha il contratto con il Milan in scadenza a giugno prossimo. Al momento non vi sono novità sostanziali per quanto riguarda le volontà e le decisioni del centravanti ex Chelsea, il quale però ha un obiettivo dichiarato per i prossimi mesi.

Il numero 9 ha espresso a chiare lettere il desiderio di concludere in gloria la stagione con la maglia del Milan. La conferma di ciò è arrivata durante la sessione di mercato di gennaio, quando alcuni club si erano fortemente interessati a lui. In particolare una squadra bianconera, pronta a fare follie per averlo in rosa.

Proposta a Giroud a gennaio: ma l’attaccante vuole l’Europa League

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Giroud avrebbe ricevuto le chiare avance di un club di Premier League. Vale a dire il Fulham, club londinese che era alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Marco Silva.

I bianconeri di Londra hanno perso in estate un bomber eccellente come Aleksander Mitrovic, volato in Arabia Saudita attratto dalle cifre folli di contratto. Per questo hanno provato a sostituirlo a gennaio con l’esperienza e la qualità aerea di Giroud, che in Italia sta dimostrando di essere ancora sulla cresta dell’onda. Una proposta intrigante per il numero 9, che però ha voluto stoppare tutto sul nascere.

Giroud ha rispedito al mittente l’offerta del Fulham chiarendo di avere un obiettivo specifico: vincere l’Europa League con il Milan in questa seconda parte di stagione. Il francese, che ha già sollevato il trofeo con il Chelsea nel 2019, ha l’ambizione di sollevare un’altra coppa internazionale e sente di poter essere protagonista nella competizione con la maglia rossonera.

Una bella dimostrazione di stima ed attaccamento per il Milan, che però non è ancora sicuro di blindare Giroud anche per il 2024-2025. Infatti il francese ha destinato alla fine della stagione ogni decisione sul suo futuro: se non dovesse accettare il rinnovo potrebbero aprirsi le strade della MLS statunitense, che ha già bussato da tempo alla sua porta.