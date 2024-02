Milan-Conte, è finita? Sì ad un altro club

L’ipotesi dell’allenatore barese per i rossoneri comincia ad allontanarsi: si è proposto per allenatore i blaugrana dopo Xavi

Questi che verranno sono giorni molto importanti per quanto riguarda le panchine dei club per la prossima stagione. Antonio Conte è uno dei tecnici più ricercati per la prossima estate e potrebbe decidere il proprio futuro a breve.

L’allenatore barese aveva lasciato il Tottenham e si era preso un anno di pausa per ricaricare le batterie, ma adesso è pronto a tornare in pista e sta valutando con attenzione tutte le proposte per ripartire. Il suo profilo è stato accostato con insistenza al Milan nelle settimane scorse, dal momento che i rossoneri hanno in mente di salutare Stefano Pioli a fine stagione. Il nome di Conte piace ma la dirigenza non è sicura.

Furlani starebbe riflettendo sull’investimento e valuta anche altri profili, come quello di Thiago Motta. Questo tentennamento però rischia seriamente di fare perdere il treno Conte al Diavolo, perché l’ex tecnico di Juventus e Inter, tra le altre, non ha una pazienza infinita e si sta guardano concretamente attorno. In particolare, ad attirare i suoi desideri c’è l’ipotesi del Barcellona, che si separerà da Xavi al termine della stagione.

Conte-Barcellona, le ultime

Dalla Spagna confermano infatti che Conte si è proposto per allenare la formazione blaugrana dal prossimo anno. A riportare la notizia è il quotidiano Sport, che precisa però che al momento il pugliese non è il profilo ideale che cerca il club catalano.

Il Barca è effettivamente alla ricerca di un nuovo allenatore che possa risollevare le sorti della squadra, protagonista di una stagione su livelli non idonei. Il Consiglio di amministrazione e il direttore sportivo Deco hanno già una lista di nomi per il successore di Xavi, e quello di Conte ora potrebbe essere uno di questi. In tal modo non si concretizzerebbe il ritorno in Italia dell’allenatore, il cui nome gira anche in orbita Juventus.

Al momento comunque al società spagnola, sempre secondo quanto riferito da Sport, sarebbe maggiormente indirizzata verso Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco, che ha già annunciato che dirà addio al Liverpool a giugno, è il nome principale per la panchina del Barcellona, ma a questo punto l’ipotesi Conte-Barcellona è concreta. Il Milan, nelle proprie valutazioni, deve tenere anche conto di ciò, perché il tempo per la scelta non sarà illimitato.