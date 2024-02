Asse Real-Milan: l’affare in prestito è possibile

Il Milan ed il Real Madrid potrebbero imbastire in estate una nuova operazione, che farebbe comodo ad entrambi i club.

Storicamente il Milan ed il Real Madrid sono società amiche, per così dire. Sarà per la stima reciproca tra due dei club più vincenti e prestigiosi della storia europea. O forse per i tanti affari consumatisi su quest’asse, anche in passato.

L’ultima operazione tra Milano e Madrid ha riguardato il prestito di Brahim Diaz, spedito dai madrileni in Serie A per maturare e crescere. Alla fine lo spagnolo classe ’99 è rimasto per ben tre stagioni in rossonero, diventando un calciatore rilevante e anche decisivo in zona gol, come lo scorso anno in Champions League contro il Tottenham.

La prossima estate il Milan potrebbe seriamente completare un’operazione simile in entrata, sempre grazie all’ok del Real Madrid. Un colpo, almeno a titolo temporaneo, che andrebbe perfettamente ad integrarsi nel progetto RedBird, basato su calciatori giovani e di prospettivi, ma allo stesso tempo subito pronti a fare la differenza in Serie A.

Milan in corsa per il giovane, c’è l’ok di Ancelotti

Al Milan piace molto il giovane talento turco Arda Guler, attualmente di proprietà Real Madrid. O meglio, i rossoneri erano seriamente in corsa per questo classe 2005 già nella scorsa sessione estiva di mercato. Ma l’inserimento degli spagnoli, capaci di versare la clausola rescissoria nelle casse del Fenerbahce, ha interrotto qualsiasi tentativo altrui.

Guler però non sta trovando abbastanza spazio e fiducia a Madrid in questi mesi, forse perché considerato ancora troppo giovane ed acerbo per fare il titolare nel Real. Per questo motivo la decisione del club spagnolo potrebbe essere di mandarlo in prestito in vista della prossima stagione.

Secondo Fichajes.net i tre club europei pronti ad accogliere Arda Guler in prestito dal 2024-2025 sono Milan, Tottenham e Bayer Leverkusen, con l’intenzione di lanciare e dare spazio necessario al fantasista turco. Lo stesso portale spagnolo è però convinto che Carlo Ancelotti preferisca quella rossonera tra le opzioni suddette, sia per l’affetto totale per il Milan, sia per ripetere i buoni risultati dell’affare Brahim Diaz.

Infatti l’ex numero 10 del Milan è rientrato a Madrid in estate come un calciatore maturo, pronto per certi palcoscenici e lo sta confermando con alcune prove eccellenti in Liga. Possibile dunque che tra qualche mese si possa tracciare la medesima strada anche per Guler, che per caratteristiche somiglia molto a Diaz e farebbe comodo al Milan che verrà.