“Milan? È stato solo un caso”, gelo in studio: tifosi furiosi con l’opinionista Sky

In studio si apre il dibattito sulla lotta Scudetto e l’opinionista snobba i rossoneri: “Sono vittorie importanti ma ottenute a faticosa”

Il Milan ha guadagnato tre punti importantissimi domenica battendo il Napoli 1-0 a San Siro e salendo a quota 52 punti. Adesso i rossoneri si trovano a 52 punti, a -1 dalla Juve e a -8 dall’Inter, ma con una gara in più rispetto a queste due.

A Sky Calcio Club c’è stata la solita analisi complessiva nel post match, con i tanti temi riguardanti il campionato e l’ultima giornata disputata. Il primo argomento al centro del dibattito riguarda la squadra di Stefano Pioli e le speranze di conquistare ancora lo Scudetto. Gli ospiti in studio hanno ognuno detto la propria opinione in merito alle chance attuali del Diavolo di lottare ancora per il titolo.

Fabio Caressa pone dunque la domanda direttamente a Luca Marchegiani: “Pensi che il Milan sia ancora in corsa e possa rimontare? Stasera vi voglio mettere l’uno contro l’altro”. L’ex portiere ha subito tuonato: “Io non penso ma sono pronto a smentire questo pronostico. Il Milan sta facendo un buonissimo percorso sotto l’aspetto dei risultati, sono vittorie importantissime ma faticose“.

Le parole di Luca Marchegiani

A questo punto Caressa ha posto l’accento sul fatto che il Diavolo sia riuscito stavolta a mantenere la porta inviolata. Il clean sheet mancava agli uomini di Pioli mancava da ben cinque vittorie, dalla vittoria al Castellani contro l’Empoli.

Marchegiani ha tuttavia sminuito anche questo dato a favore del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Diciamo che stasera il fatto che non abbia incassato gol nel secondo tempo…”, e Caressa, “È stato casuale?“. “Sì – ha replicato Marchegiani – ma a me quello che piace del Milan sono certe linee di gioco. Io mi aspetto di più quando deve giocare così e ha lo spazio per ripartire”.

L’ex Lazio ha quindi concluso: “Avrebbe dei giocatori per fare dei contropiedi efficaci che chiudono la partita e invece la tiene troppo in bilico secondo me”. Il pensiero che i rossoneri non possano competere fino alla fine con l’Inter al momento è di tanti, e i risultati dei nerazzurri non fanno ben sperare, ma Marchegiani crede poco nel Milan stesso.