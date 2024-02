Pioli premiato a Milanello: medaglia speciale, c’è anche Ibrahimovic (VIDEO)

L’allenatore dei rossoneri ha centrato il grande traguardo e ha ricevuto il riconoscimento direttamente a Milanello: momento speciale

Il Milan si è imposto di misura sul Napoli nella 24esima giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo successo la formazione rossonera è salita a quota 52 punti, blindando il terzo posto e arrivando a -1 dalla Juventus.

Il Diavolo ha centrato dunque la settima vittoria nelle ultime nove giornate e sembra tornato sui livelli alti di inizio stagione, e adesso il morale dell’ambiente è molto più sereno. La squadra è in crescita e il merito è anche di Stefano Pioli, che tra l’altro contro l’Udinese aveva raggiunto la vittoria numero 100 sulla panchina del Milan, un traguardo davvero importante per il tecnico emiliano.

Ovviamente la società ha voluto premiare l’allenatore per questo altro risultato storico alla guida del club. Il tecnico è stato omaggiato direttamente da Giorgio Furlani a Milanello, che gli ha consegnato una medaglia e una maglia autografata anche da tutto lo staff con il numero 100. Una grande soddisfazione per l’allenatore, come si evince anche dal video, con tutti i giocatori intorno ad applaudire.

🥇 Pioli premiato con la medaglia delle 100 W (raggiunta contro l’Udinese) in Serie A con il Milan da Furlani. L’allenatore è stato omaggiato di una maglia autografata anche da tutto lo staff. A Milanello erano presenti anche Ibrahimovic, Moncada e D’Ottavio. #SempreMilan pic.twitter.com/1BdLe2gTR6 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 13, 2024

L’allenatore ha raggiunto anche Liedholm

Alla premiazione era presente anche Zlatan Ibrahimovic, che ha abbracciato Pioli, con il quale ha uno stretto rapporto di amicizia. C’erano poi anche il capo dell’area tecnica Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Antonio D’Ottavio.

Dal suo arrivo nel 2019 Pioli si è tolto grandi soddisfazioni, dallo Scudetto alla semifinale di Champions. Con lui la squadra ha sempre avuto un’identità precisa, nonostante alcuni alti e bassi. Contro il Napoli è poi salito a quota 102 vittorie nei campionati italiani, raggiungendo un certo Nils Liedholm al sesto posto. Nel mirino ora c’è Antonio Busini a 106 e poi Fabio Capello a 110. Decisamente più avanti invece Viani e Ancelotti.

Nonostante gli ottimi risultati dell’ultimo periodo, il futuro dell’allenatore rossonero appare comunque segnato e in tanti sostengono che a fine stagione dirà addio. Ad ogni modo, le sue soddisfazioni e i suoi traguardi ottenuti al Milan sono già tanti, per un’avventura ricca di bei momenti.