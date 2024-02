Caos Taremi: rimandate le visite mediche con l’Inter, cosa sta succedendo

È scoppiato il caos attorno a Mehdi Taremi: il bomber del Porto non ha svolto le visite mediche con l’Inter, ecco cos’è successo

Mehdi Taremi all’Inter. Anzi, no. L’iraniano a Milano per svolgere le visite mediche che, però, non ha sostenuto. Si tinge decisamente di giallo la storia dell’attaccante ed i nerazzurri, peraltro ancor prima che questa inizi. Il centravanti del Porto sembra con ogni probabilità che nella prossima stagione vesta la maglia dell’Inter, con Marotta che strappato il “sì” del 31enne anticipando anche altre rivali, Milan in primis.

Eppure le annunciate visite mediche propedeutiche alla firma del contratto in vista della prossima stagione non sono state svolte. E la mente è andata subito alla scorsa estate, quando Lazar Samardzic sembrava in procinto di diventare nerazzurro salvo poi mandare tutto a monte.

In questo caso sembra proprio che non si debba verificare tale situazione. Taremi fin dal luglio scorso è stato corteggiato incessantemente dai nerazzurri che hanno aperto un vero e proprio derby di mercato con il Milan per il forte iraniano. Alla fine, ci ha pensato il Porto a lasciare tutti con il cerino in mano, rifiutando ogni offerta.

Taremi-Inter, niente visite mediche: svelato il motivo

Stavolta, però, i Dragoni hanno potuto nulla con la volontà del ragazzo di cimentarsi con la Serie A non rinnovando il contratto in scadenza nel prossimo giugno. E così Marotta ha colto la palla al balzo chiudendo l’affare. E c’è anche una spiegazione valida a questo intoppo che impedirà all’iraniano di vestire il nerazzurro.

Con ogni probabilità, infatti, è stata una scelta di opportunità, considerata anche una sorta di sommossa popolare da parte dei tifosi del Porto. Taremi nell’ultimo mese è stato protagonista in Coppa d’Asia con il suo Iran giunto fino alla semifinale della competizione.

Ha saltato le ultime cinque gare di campionato e nella sfida di ieri contro il Rio Ave è partito dalla panchina per poi subentrare al 68′ senza riuscire ad evitare la sconfitta del Porto (3-2 il risultato finale). Ebbene, nel post social pubblicato dal club tantissime le reazioni negative dei supporters dopo le voci delle imminenti visite mediche per l’Inter.

C’è chi ha chiesto di lasciarlo in panchina per tutto il resto della stagione, con tanto di hastag #Taremiout a chi gli imputa di essere stato irrispettoso nei confronti del club in cui milita attualmente. Insomma, una vera e propria polverier che ha evidentemente suggerito il centravanti di rinviare gli esami medici e, quindi, la firma sul precontratto.