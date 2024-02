Milan-Rennes, la probabile formazione: sorpresa a centrocampo

Pioli ha le idee chiare per l’undici titolare di domani contro la formazione francese: c’è un cambio in mediana

La seconda parte di stagione sarà fondamentale per il Milan, che è impegnato sia nella corsa al vertice in campionato che in Europa League. I rossoneri si affacciano alla competizione europea domani per la gara d’andata del playoff contro il Rennes.

A San Siro serve una vittoria per indirizzare nella maniera giusta le sorti della qualificazione, contro una squadra decisamente temibile e anche in gran forma. Il Diavolo punta forte anche sull’Europa League e vuole arrivare in fondo, ma serve gestire bene le energie tra le due competizioni, perché il rischio è quello di incorrere nuovamente in una serie di infortuni, come accaduto nella prima parte di stagione.

Per la sfida contro i francesi mister Stefano Pioli recupera intanto Simon Kjaer, che aveva avvertito un fastidio ed era uscito anzitempo domenica contro il Napoli. Il centrale danese ha smaltito il problema e sarà regolarmente in campo a guidare la retroguardia al fianco di Matteo Gabbia. Sugli esterni dovrebbe invece toccare ad Alessandro Florenzi e a Theo Hernandez. Tra i pali ovviamente Maignan.

Pioli sceglie Musah con Reijnders, attacco invariato

La sorpresa riguarda invece la mediana, dove Pioli ha intenzione di lanciare dal primo minuto Yunus Musah al fianco di Tijjani Reijnders. Lo statunitense non scende in campo da titolare dalla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma ha comunque sempre giocato nelle ultime settimane.

Turno di riposo in vista, dunque, per Yacine Adli e Ismael Bennacer. Il tecnico emiliano opta quindi per un po’ più di corsa e muscoli a centrocampo contro un avversario dinamico e fisico. In attacco invece nessuna variazione, con Rafa Leao e Christian Pulisic ai lati del solito Olivier Giroud e sulla trequarti Ruben Loftus-Cheek. Jovic e Okafor ancora dalla panchina, mentre Chukwueze non sarà dal match.

Per gli ospiti Stephan punta sul classico 4-4-2 con l’ex Bologna Theate al centro della difesa. In avanti Kalimuendo con Terrier, mentre sugli esterni spazio a Bourigeaud e Doué. Ecco quindi le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiw, Santamaria, D. Doué; Kalimunedo, Terrier. All.: Stephan.