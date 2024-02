@ML – Milan-Rennes: Chukwueze non ci sarà, Kjaer recupera in tempo

Il difensore danese ha recuperato e stringe i denti in vista per la partita contro i francesi: niente da fare per il nigeriano

Il Milan è pronto a calarsi nel contesto dell’Europa League e domani sera attende il Rennes a San Siro nella sfida di andata dal playoff. I rossoneri giocano la prima partita in casa e sono chiamati ad indirizzare subito la qualificazione.

Mister Stefano Pioli deve gestire con cura e attenzione i suoi giocatori perché adesso si gioca ogni tre giorni e non si può rischiare di perdere altre pedine, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarà sicuramente Simon Kjaer, che ha smaltito il fastidio accusato domenica in occasione della sfida contro il Napoli. Il centrale danese ha recuperato e sarà del match.

Le probabilità che Pioli lo schieri dal primo minuto per guidare la retroguardia insieme a Matteo Gabbia sono molto alte. In questo momento i rossoneri non hanno tante soluzioni in quel ruolo e quindi il 34enne ha deciso di stringere i denti. In effetti la partita contro i francesi è già decisiva in chiave qualificazione e la sua esperienza è necessaria domani.

Chukwueze solo da domenica

C’era anche la speranza di ritrovare subito a disposizione Samuel Chukwueze, reduce dalla Coppa d’Africa, persa dalla sua Nigeria soltanto in finale contro la Costa d’Avorio. L’ex Villarreal è arrivato oggi a Milano ed è stato valutato.

In questo caso però non ci sono notizie positive per l’attaccante esterno non sarà del match domani. Il nigeriano classe ’99 rientrerà infatti solamente domenica sera per la trasferta sul campo del Monza di Raffaele Palladino. La notizia è stata confermata proprio da Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara.

In vista della gara di domani rimane quindi confermato il solito attacco con Leao e Pulisic ai lati di Giroud, con Loftus-Cheek ad agire da trequartista. La novità invece può essere a centrocampo con l’inserimento di Yunus Musah.