Quando rientra Chukwueze: potrebbe essere in panchina prima del previsto

Il nigeriano è in via di ritorno dalla Coppa d’Africa e c’è la possibilità che torni subito a disposizione: Pioli e il suo staff lo valuteranno

Il Milan è tornato subito al lavoro dopo la vittoria di domenica sera a San Siro contro il Napoli, che ha permesso di salire a quota 52 punti. I rossoneri hanno centrato il settimo successo nelle ultime nove partite e ora sono a -1 dalla Juventus, ma adesso il focus si sposta sull’Europa League.

La squadra di Stefano Pioli sarà infatti impegnata giovedì sera nella gara d’andata del playoff della competizione contro i francese del Rennes e giocherà la prima partita in casa. L’allenatore emiliano ha fatto quindi un’analisi di chi avrà a disposizione in questa partita, per provare anche a gestire un po’ le energie. La speranza è quella di poter avere un elemento in più per la fase offensiva, ovvero Samuel Chukwueze.

L’esterno d’attacco è pronto per tornare a disposizione del tecnico dopo l’avventura in Coppa d’Africa, nella quale è stato protagonista fino in fondo. Il classe ’99 è arrivato fino in finale con la sua Nigeria, ma ha poi perso contro i padroni di casa della Costa d’Avorio. Cinque partite giocate per lui nella competizione, di cui ben quattro da titolare, compresa la finale. Adesso però è tempo di ritorno.

Il nigeriano punta già il Rennes

Come riportato da Luca Bianchin sul proprio profilo Twitter, l’ex Villarreal è atteso domani a Milanello e quindi Pioli e il suo staff lo valuteranno e decideranno se portarlo o meno in panchina contro il Rennes.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport precisa che però sicuramente il giocatore non partirà dal primo minuto. I titolare sugli esterni saranno infatti ancora una volta Rafael Leao e Christian Pulisic. Chukwueze rappresenta però in effetti una risorsa importante, anche a gara in corso, e Pioli è pienamente consapevole di ciò. L’attaccante mancino era in crescita prima di partire per la Coppa d’Africa e sicuramente è in buona condizione fisica.

Per quanto riguarda gli altri calciatori in dubbio, Simon Kjaer oggi non ha forzato dopo il fastidio avvertito contro il Napoli e proverà ad esserci. Malick Thiaw è tornato ad allenarsi ma per lui servirà un po’ di tempo prima che possa tornare a disposizione e ad aiutare i suoi compagni.