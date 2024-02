Le formazioni ufficiali di Milan-Rennes: Pioli punta su Musah

Le formazioni ufficiali di Milan-Rennes, match valido per l’andata del playoff di Europa e in programma stasera alle ore 21 a San Siro

Comincia fra pochissimo l’avventura del Milan in questa UEFA Europa League, con la sfida contro il Rennes. Il fischio d’inizio del match di San Siro è alle ore 21. La formazione rossonera, eliminata ai gironi di Champions, vuole comunque onorare al massimo l’impegno e provare ad andare in fondo.

Il Diavolo è reduce da un ottimo momento di forma e vuole centrare la terza vittoria consecutiva, nonché l’ottava nelle ultime dieci gare ufficiali. In questi primi novanta minuti Leao e compagni devono sfruttare il fattore campo e provare a indirizzare subito le sorti della qualificazione. Mister Stefano Pioli ha recuperato in tempo Simon Kjaer, che ha smaltito il fastidio avvertito con il Napoli, mentre non avrà ancora a disposizione Samuel Chukwueze.

Anche il Rennes è in un momento particolarmente positivo e crede fortemente nella possibilità di eliminare i rossoneri. La squadra di Stephan è reduce da otto vittorie consecutive e ha ottime individualità, per cui non è avversario da sottovalutare. I francesi sono una squadra molto rapida e si schierano con il classico 4-4-2.

Milan-Rennes, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Thiaw, Nsiala, Calabria, Bartesaghi, Simić, Terracciano; Adli, Bennacer, Eletu; Jović, Okafor. All.: Pioli.

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. A disp.: Belocian, Blas, Cisse, Gallon, Gouiri, Lambourde, Lembet, Nagida, Salah, Seidu, Wooh, Yildirim. All.: Stephan.