Niente Leao, il Psg scippa l’Inter: ecco il colpo in attacco

Il Psg è pronto a pescare in Italia. L’acquisto dell’attaccante può arrivare da Milano, ma niente Rafa Leao. Ecco su chi è pronto a puntare il club transalpino

Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez, Bradley Barcola e Ousmane Dembelé sono quattro degli acquisti più costosi dell’ultima estate da parte del Psg. Acquisti arrivati dopo l’addio di diversi profili di spicco come Lionel Messi e Neymar.

E’ vero che il club transalpino ha portato sotto la Torre Eiffel anche altri calciatori di altra nazionalità come Ramos, Skriniar, Asensio e Ugarte, ma l’acquisto dei quattro giocatori sopracitati testimonia un cambio di tendenza, che sta portando il Psg ad investire sempre più su calciatori francesi.

Avere un gruppo composto da giocatori del proprio paese, d’altronde, aiuta certamente a vincere ed è la storia a dircelo. In rosa Luis Enrique può contare su altri francesi importanti come il giovanissimo Emery, ma soprattutto su Kyilian Mbappé. E’ lui il simbolo della Nazionale di Deschamps, oltre che del Psg. Un suo eventuale addio – direzione Real Madrid – ha spinto molti media ad accostare Rafa Leao al club transalpino.

Va detto, però, che dalla Francia ultimamente sono arrivate voci contrastanti, con il Psg, che in realtà potrebbe voler prendere un giocatore capace di garantire un numero di gol superiore a quelli portoghese, che oggi, ricordiamo, è fermo a tre reti in campionato. Proprio per questo il nome più giusto sembra davvero essere quello di Victor Osimhen che in estate lascerà certamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Psg prende l’attaccante dall’Inter

Attenzione, però, ad un altro profilo che tanto bene sta facendo in Serie A e che è da tempo sul taccuino del Psg. La scorsa estate il suo nome è stato accostato al club capitolino, che poi però ha deciso di fare altre scelte.

Stiamo chiaramente parlando di Marcus Thuram, che con la maglia dell’Inter ha realizzato 11 gol e messo a segno 11 assist. Il calciatore che ha una valutazione sui 50-60 milioni di euro rappresenta il profilo ideale per il Psg, che non ha smesso di osservarlo, e che in estate potrebbe decidere di presentare un’offerta importante per lui, aumentando così la propria colonia di francesi in squadra. L’Inter, d’altronde, ha dato prova di non considerare nessuno incedibile difronte all’offerta giusta. I nerazzurri, nelle ultime estati, poi, hanno sempre messo a bilancio importanti plusvalenze ed è facile pensare che anche la prossima sarà così. Thuram, ricordiamo, è arrivato in estate a parametro zero, dopo aver battuto la concorrenza del Milan.