Come sta Leao: le condizioni dell’attaccante del Milan

L’attaccante rossonero era uscito anzitempo dalla sfida per un piccolo problema: a fine gara lui stesso chiarisce la situazione

Il Milan ieri sera ha strapazzato il Rennes vincendo 3-0 e mettendo un bel mattone per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Ci sarà comunque da giocare anche se ci sarà da giocare ancora il ritorno in Francia.

Uno dei protagonisti assoluti della sfida di San Siro è stato, come al solito, Rafael Leao. Il portoghese ha sfiorato il vantaggio nel primo tempo colpendo la traversa dopo un dribbling volante con il petto, poi nel secondo tempo ha colpito. Il gol del 3-0 è un bel gesto da rapace d’area. In questo momento l’ex Lille sta bene e rappresenta un elemento fondamentale per la squadra di Stefano Pioli.

A fine gara il classe ’99 è intervenuto ai microfoni di Prime Video e ha ringraziato i tifosi e i compagni per il supporto e ha confermato la voglia di raggiungere grandi traguardi sia in campionato che in Europa. Per questo motivo c’è stata grande preoccupazione quando è uscito al minuto ’62 dopo aver avvertito un problema fisico, lasciando spazio a Okafor.

Solo una botta al polpaccio per il portoghese

Per fortuna però non si è trattato di nulla di grave e lo ha confermato proprio il diretto interessato durante la breve intervista al termine della partita. Leao ha infatti subito chiarito e tolto ogni preoccupazione a tifosi e squadra.

Queste le sue parole in merito: “Ho preso una botta al polpaccio, ma tutto apposto. Ci sono con il Monza? Ovvio”. Nessun problema quindi per quello che ormai è uno dei leader del Diavolo, che in questo momento è prezioso in vista della serie di gare ravvicinate che sono in programma da calendario.

Nell’intervista Leao ha anche affermato: “Mi mancava il gol ma sto facendo bene anche senza segnare Il gol è importante per la fiducia”. Il 24enne ha trovato di nuovo il gol, il sesto stagionale, e già domenica sera proverà a rimpolpare il proprio bottino all’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino.