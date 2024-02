Italia prima nel Ranking UEFA: così cambia tutto, i dettagli

Ottime notizie per il nostro calcio, visto che il ranking UEFA per paesi ci vede finalmente in testa con ottime prospettive future.

Molto spesso si critica il calcio italiano a livello internazionale, perché se ne parla come di un atteggiamento vetusto ed antiquato nei confronti di questo sport, almeno rispetto allo spettacolo che si vede in altre leghe. Non a caso i successi europei delle squadre italiane sono diminuiti notevolmente negli ultimi 15 anni.

Solo la Champions League dell’Inter nel 2010 e la Conference League della Roma nel 2022 hanno risollevato la situazione. Ma ultimamente l’andamento dei club nostrani nelle competizioni UEFA sta registrando un miglioramento assoluto, come dimostra anche l’aggiornamento del ranking per paesi dopo l’ultima tornata di gare.

Con il ritorno delle coppe europee in questa settimana, la UEFA ha pubblicato l’aggiornamento della classifica. Quella che più interessa all’Italia riguarda il coefficiente per paese che vede la nostra lega in testa. Risultati finora molto positivi quelli delle squadre italiane, tutte ancora in gara nelle rispettive competizioni.

Italia, un posto in più nelle coppe dal 2024-2025?

Dopo la vittoria netta del Milan sul Rennes e il pareggio della Roma sul campo del Feyenoord in Europa League, la UEFA ha evidenziato un ulteriore miglioramento per l’Italia nel suddetto coefficiente. Il calcio nostrano si trova al primo posto del ranking, con un punteggio di 103 punti conquistati, di bonus da 40.0 e soprattutto dalla presenza di 7 squadre su 7 nelle coppe.

In base al calcolo del coefficiente, l’Italia si trova con una media di 14.714 punti. Il tutto è calcolato in base ai risultati delle squadre della propria federazione, del grado di competizione e della difficoltà della stessa. Scavalcate nettamente sia Germania che Inghilterra: in questo è stata molto importante la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco negli andati degli ottavi di finale di Champions League.

Da quest’anno la UEFA ha aggiunto un vantaggio alle migliori leghe europee: le prime due per coefficiente otterranno un piazzamento in più nella nuova Champions, con il formato a 36 squadre che scatterà dal 2024-2025. Dunque l’Italia è in piena corsa per ottenere un posto in più nelle coppe, così che anche la quinta in classifica in Serie A possa accedere alla coppa dalle grandi orecchie nella prossima stagione.

Un’ottima prospettiva per il Milan e per le altre squadre attualmente in corsa per un posto in Champions, visto che anche un quinto posto (precedentemente destinato alla fase a gironi dell’Europa League) potrebbe garantire un piazzamento di prestigio e la partecipazione al torneo più ambito. Oltre a ricavi economici di primo piano.