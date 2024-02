L’arma di Pioli per vincere l’Europa League: “La userò nello spogliatoio”

L’allenatore del Milan sottolinea un pronostico che dà fiducia ai rossoneri: l’intento è di smuovere i suoi giocatori per ribaltarlo

Il Milan ha fatto davvero il massimo in questa gara d’andata del playoff di Europa League, superando il Rennes a San Siro per 3-0 grazie alla doppietta di Ruben Loftus-Cheek e al gol di Rafa Leao.

La strada per il passaggio del turno è tracciata ma bisognerà completare l’opera tra una settimana in Francia. I rossoneri si sono calati perfettamente nella nuova competizione, confermando anche con i fatti la loro volontà di arrivare in fondo alla competizione. Sono diverse settimane che lo ripete anche mister Stefano Pioli, sottolineando che la motivazione forte è dovuta anche al fatto che il Milan non ha mai vinto questo trofeo.

L’allenatore emiliano, dopo aver espresso la propria soddisfazione nella consueta intervista post match, si è presentato in conferenza stampa per analizzare i novanta minuti dei suoi. Fra i vari temi toccati c’è stato appunto anche quello delle effettive possibilità dei rossoneri di vincere l’Europa League. Pioli aveva detto alla vigilia della gara col Rennes che a suo avviso le favorite sono Liverpool, Bayer Leverkusen e Atalanta.

La scelta motivazionale dell’allenatore

Per vedere se tra queste favorite può rientrare anche il Milan, sempre dal suo punto di vista, bisogna prima attendere l’esito del playoff. Un visione simile l’ha avuto anche Opta Analyst, che ha analizzato le chance di successo dei vari club nella competizione.

Il Milan, in questa analisi, ha il 5,7% di possibilità di trionfare. Una statistica che è già capitata anche sotto gli occhi dello stesso Pioli, che ha affermato. “Il Milan è dato da un’azienda di dati vincente dell’Europa League al 5%. Lo userò con i ragazzi in spogliatoio“. L’intento del tecnico è chiaramente a scopo motivazionale per la squadra, come accadde l’anno dello Scudetto, quando ricordava le frasi di chi non credeva nel Milan.

L’analisi di Opta Analyst vede il Liverpool grande favorito con il 30,2% di possibilità, seguito dal Bayer Leverkusen con il 19,2%. Al terzo posto l’Atalanta di Gasperini con il 7,5%, e a seguire Brighton e Benfica, rispettivamente con il 7% e il 6,2%. I rossoneri sono solo al sesto posto, e Pioli lo farà presente ai ragazzi, chiamati adesso a ribaltare il pronostico.