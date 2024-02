Pagano la clausola: 42 milioni e addio Milan

Il top club di Premier League irrompe sul centravanti e può pagare la clausola rescissoria: ora per i rossoneri si fa davvero dura

Non sarà un’estate semplice quella che attende il Milan per quanto riguarda il mercato. Mancano ancora tanti mesi alla sessione di trasferimenti per preparare la prossima stagione, ma i rossoneri devono necessariamente muoversi già da ora perché hanno tanto da fare.

La società sa che con ogni probabilità comincerà un nuovo ciclo con un altro allenatore, e quindi ci sarà da compiere anche degli acquisti di livello per ripartire al meglio. Il primo e più importante obiettivo sarà chiaramente il centravanti. L’ambiente attende un 9 di grande spessore che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, con quest’ultimo che a 37 anni non può offrire più le stesse garanzie, anche se finora ha sempre fatto bene.

I nomi sulla lista di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono ormai noti e sono quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e di Benjamin Sesko del Lipsia. Per quest’ultimo potrebbero però sfumare tutte le possibilità a causa dell’assalto di una big di Premier League. Sulle tracce dell’attaccante sloveno si è infatti tuffato il Manchester United, che è alla ricerca di un altro nove di prospettiva da affiancare a Rasmus Hojlund.

Il Manchester United mette nel mirino il centravanti

Stando alle notizie raccolte da TEAMtalk, infatti, anche i Red Devils si sono aggiunti alla lista dei club interessati al classe 2003, che nel frattempo continua a stupire in Bundesliga ed è arrivato a 10 gol stagionali fra tutte le competizioni.

Il portale inglese spiega che il ventenne è uno dei primi obiettivi del club per la nuova era sotto Sir Jim Ratcliffe, anche se effettivamente ad oggi le priorità dello United sono in altri reparti. Per il Manchester si tratta di un ritorno su Sesko perché il club inglese lo aveva corteggiato anche la scorsa estate, prima che il ragazzo decidesse di accasarsi al Lipsia, considerato il miglior step per la sua crescita. Ora però potrebbe essere arrivato il momento del suo approdo in Premier League.

Sul giocatore è registrato anche l’interesse dell’Arsenal e del Chelsea. Va ricordato però che il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni e dalla prossima estate si sblocca un clausola rescissoria da 42 milioni di sterline.

Ovviamente si tratta di una concorrenza non da poco per il Milan, che è interessato allo sloveno già dai tempi di Maldini e Massara, e che tiene sempre d’occhio la situazione per vedere se potrà esserci occasione per il gran colpo. Al momento però l’inserimento dello United complica tremendamente le cose.