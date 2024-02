Ibrahimovic, fantastico premio in arrivo: “Il più grande di tutti i tempi”

Zlatan Ibrahimovic riceverà molto presto un riconoscimento davvero speciale. Sarà premiato dalla sua Svezia. Tutti i dettagli di seguito.

Non ci sono più parole per descrivere Zlatan Ibrahimovic, l’ormai ex attaccante che ha scritto pagine bellissime del calcio europeo e non soltanto. Oggi, lo svedese si è immedesimato nella nuova veste di dirigente del Milan, lo stesso club che ha contribuito a render grande in due diversi periodi. Ma soprattutto nell’ultimo, quando è tornato nel 2019, Ibrahimovic ha dimostrato di essere un calciatore unico, dalla leadership immensa e dalle rare doti umane.

La sua carriera se la guardiamo a ritroso sembra infinita. Ha vestito le maglie dei più grandi club al mondo, segnando una marea di gol, tanti bellissimi e che rimarranno nella storia. È facile affermare che la Svezia, suo Paese d’origine e Nazione calcistica, non ha mai avuto un giocatore così tra le sue fila. Ineguagliabile, imparagonabile Ibrahimovic, e potremmo dire non soltanto in Svezia.

Ma è proprio la sua Nazionale, ormai ex, che ha deciso di onorare Zlatan per quello che ha fatto e che è stato nella sua carriera calcistica. La Federcalcio svedese ha programmato una premiazione speciale per l’ex attaccante.

Ibrahimovic, premiazione d’onore a giugno

Come apprendiamo da Sportmediaset, Zlatan Ibrahimovic sarà premiato dalla Federcalcio svedese il prossimo 8 giugno. In occasione dell’amichevole tra Svezia e Serbia, l’ex bomber riceverà un riconoscimento speciale alla Friends Arena di Stoccolma. Per cosa? Per esser stato ed essere ancora oggi il più grande calciatore di tutti i tempi nella storia del calcio svedese.

Il segretario generale della Federcalcio Andrea Möllerberg ha spiegato che “sarà un tributo a un giocatore che ha avuto un grande significato sportivo per la nazionale maschile, ma che ha anche contribuito a un grande impatto positivo per generazioni di giovani ragazzi e ragazze svedesi con diversi background nel calcio”. La Federcalcio svedese programma tale premiazione a Ibra da diverso tempo. Già in estate, a fine agosto, il manager Stefan Petterson aveva annunciato che si sarebbe fatto qualcosa per omaggiare Ibrahimovic dopo l’addio al calcio.

Restava da stabilire solo la data, e adesso il tutto è stato reso ufficiale. Appuntamento l’8 giugno a Stoccolma. Ricordiamo che Zlatan con la maglia della sua nazionale ha collezionato in tutto 122 partite, nelle quali ha segnato 62 gol. L’ultima presenza risale al 23 marzo 2023 (Svezia-Belgio 0-3), mentre l’ultima rete l’attuale Senior Advisor di RedBird e del Milan l’ha segnata il 17 novembre 2015 contro la Danimarca.