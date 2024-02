Leao in Premier League? C’è un club pronto a sfidare il Psg

Il portoghese non è solo un obiettivo dei campioni di Francia per l’estate: sta per irrompere anche una squadra di Premier League

La prossima estate si prospetta davvero incandescente per quanto riguarda il mercato. La comunicazione arrivata da Kylian Mbappé al PSG sulla decisione di lasciare il club può scatenare un domino pazzesco per quanto riguarda i trasferimenti dei top player.

L’asso dei parigini e della Nazionale francese ha fatto sapere al presidente del Paris, Nasser Al-Khelaifi, che non ha intenzione di rinnovare il contratto e che in estate se ne andrà. Il suo destino lo conoscono tutti ed è al Real Madrid, club che lo corteggia ormai da tanti anni e che alla fine lo ha convinto. Al suo posto il PSG vuole un gran campione e uno dei primi obiettivi della lista è, come in molti sanno, Rafael Leao.

L’attaccante del Milan rappresenta esattamente il tipo di calciatore che potrebbe rimpiazzare Mbappé e i francesi valutano l’acquisto. Per assicurarsi il portoghese bisogna presentarsi al club di via Aldo Rossi e pagare la clausola rescissoria da 150 milioni di euro, stipulata dai rossoneri al momento del rinnovo del classe ’99, ma c’è un altro club pronto a fare questa follia. Si tratta degli inglesi del Chelsea.

Anche il Chelsea può pagare la clausola del portoghese

I Blues sono pronti a fare concorrenza al PSG per Leao e a certificare la notizia è stato HITC, le cui fonti assicurano il forte interesse della società di Todd Boehly. Stando a quanto riferito dal portale, l’ex Lille rappresenta un obiettivo prioritario dei londinesi per la prossima estate.

Il Chelsea lo vede come il sostituto ideale di Raheem Sterling, che potrebbe lasciare il club in estate. Leao è tornato su alti livelli e la prestazione contro il Rennes, impreziosita dal bel gol del 3-0, lo certifica pienamente. La sensazione è che da giugno partirà l’assalto al portoghese con tanti top club pronti ad accaparrarselo. Tra questi, sempre secondo HITC, anche il Barcellona, che deve però ancora decidere il nome del prossimo allenatore.

Tifosi e club sperano sempre che Leao possa rimanere e continuare a fare grande il Milan, ma è ovvio che la preoccupazione cresce, anche perché con il passaggio di Mbappé al Real il mercato potrebbe impazzire. Nei prossimi mesi scopriremo gli sviluppi della vicenda e se l’interesse del Chelsea è davvero così concreto.