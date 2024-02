Milan, l’agente manda un messaggio a Pioli: “È pronto”

Il procuratore del giovane centrocampista rossonero ha spiegato che il ragazzo è pronto per il salto di qualità: le sue dichiarazioni

Il Milan potrebbe aprire un nuovo ciclo dalla prossima stagione con il probabile cambio di guida tecnica e la società in questi mesi valuterà da chi ripartire anche a livello di rosa. le riflessioni non sono solo sui big ma anche sui tanti giovani di proprietà del club.

I rossoneri hanno infatti diversi talenti a contratto, sia in prestito ad altre squadre che nella Primavera di Ignazio Abate, che sono pronti per il salto di qualità. Chiaramente, in caso di cambio di allenatore sarà l’eventuale nuovo tecnico a decidere chi ritenere adatto al progetto del Diavolo fin da subito. Le valutazioni quindi sono rimandate all’estate e al prossimo ritiro, ma nel frattempo c’è chi reclama spazio.

Uno dei giocatori più promettenti della squadra Primavera è sicuramente Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005, capitano e titolare inamovibile della squadra di Ignazio Abate. Il suo agente, Rafaela Pimenta, ha parlato del suo assistito nella recente intervista a “Cronache di Spogliatoio e ha spiegato la crescita e la situazione attuale del 19enne, le cui prospettive sono molto importanti.

Le parole di Rafaela Pimenta sul ragazzo

Il famoso procuratore, che cura gli interessi di tanti giocatori importanti, si occupa anche del giovane rossonero e ha raccontato la sua crescita. A suo modo di vedere Zeroli ha fatto già step importanti e punta al salto di qualità.

Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Può esprimere il suo talento in una squadra che è vicino a casa sua, non ha dovuto staccarsi troppo dalla famiglia. Questo ti permette di crescere nel modo giusto. Ora non è più un ragazzino, è diventato uomo da un giorno all’altro e ha potuto farlo con serenità”.

Pimienta ha poi fatto capire che per il ragazzo è arrivato il momento di giocare anche tra i grandi, e lo ha affermato senza mezzi termini. “Per giocare in prima Squadra devi essere un uomo. – ha spiegato – Kevin è pronto“. Un messaggio forte e chiaro a mister Stefano Pioli, che ha già fatto esordire tanti giovani in questa stagione, da Francesco Camarda a Davide Bastesaghi, passando per Alex Jimenez. Anche Zeroli reclama spazio per il debutto in Prima squadra.